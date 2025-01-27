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賴清德把台推入膽小鬼賽局

聯合報／ 吳斯懷／陸軍退役中將（新北市）

賴清德賭徒個性展露無遺，與柯建銘唱雙簧，準備吹響大罷免的號角，把台灣推入「膽小鬼賽局」。賴上任八個月，失政、失格、失德，推翻所有民主法治的原理原則，選舉結果只有四成民意支持的總統，國會未過半的執政黨，卻不承認雙少數執政的事實，準備把全民綁上戰車直接對撞，就是「不要命的最大」。

民進黨蔡英文時期多數執政、國會過半，不懂得「尊重少數」；現在雙少數執政，國會沒過半，又不懂得「服從多數」。尊重少數、服從多數，是最基本的民主素養，選舉是目前全世界唯一還算公平的民主制度，選贏執政、選輸認命，四年後再來。賴清德帶著民進黨公開糟蹋這個最基本的民主精神，選輸不服，當家鬧事，鼓動側翼，發動網軍，御用綠媒，駕馭司法，全面和在野黨對幹。

「膽小鬼賽局」是一種危險的遊戲，遊戲中兩名車手相對驅車而行。如果有一方轉彎，而另一方沒有，那麼轉彎的一方會被恥笑為「膽小鬼」，另一方勝出；但如果兩人都拒絕轉彎，任由兩車相撞，最終兩人都會死於車禍，這賽局模型在英文中稱為The Game of Chicken（懦夫遊戲），簡而言之，就是「不要命的最大」。

立法院依程序通過的法律案、預算案，卻遭視若無物；在野黨合理刪減預算，總預算比去年還多出二千億，總統府、行政院、各部會、民進黨、綠營各級民代、御用綠媒、青鳥網軍，全面發動鋪天蓋地的假訊息，睜眼說瞎話的謊言充斥媒體網路，還把基層和弱勢團體推出來祭旗。在野黨刪減預算，政府就犧牲基層和弱勢團體福利，把政府玩成小學生鬧情緒一樣的幼稚無知。

川普上任，美國政情持續動盪，美中關係變化還未定，全世界都在緊繃的時間點，台灣卻在賴清德領導下大玩膽小鬼賽局，台灣人民何其可悲！

民進黨 蔡英文 賴清德

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