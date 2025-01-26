星期透視／川普執政與民進黨的距離

川普在一月二十日就任總統之前，公開邀請大陸領導人習近平到華府參加他的就職典禮，而且聲稱「中美合作可以解決所有的問題」。日前，他與習近平電話會談，並表達了將會盡早訪華的積極立場。許多人不禁要問：面對新的國際變局與兩岸形勢，台灣究竟怎樣做才好？

在民主黨籍的拜登總統執政期間，民進黨政府不斷重述它對美式民主自由與進步觀念的高度認同，而且堅持要與美國執政者相向而行、亦步亦趨。但是，川普再次執政後，卻對民進黨一再強調的綠色能源、多元性別及進步價值，直接打臉！並主張要積極改善美中關係，強化大國之間的和平互動，以避免戰爭。另外，他還指責前任民主黨政府是「一個激進和腐敗的機構」，「從人民那裡榨取了權力和財富」。「我們的社會支柱卻支離破碎，似乎完全失修」。

緊接著，川普在就職演說中直接否定了民進黨一再堅持的進步價值。其中包括：一、結束「綠色新政」，恢復傳統油氣能源。二，否定多元性別，只承認男女兩種性別。三，官方禁止在軍中執行激進的政治理論和社會實驗。

這充分說明共和黨政府堅守的是保守主義和基督教信仰，而不是民主黨過去主張的進步主義和公民權利運動（Civil Rights Movement）堅持的價值體系。對於民進黨而言，這可真是變天了。但面對川普的強勢回歸，民進黨真的還能夠跟上美方的腳步，改弦易轍，回心轉意嗎？支持它的選民也願意嗎？它真的有辦法和川普所期待的一樣，親自訪問中國大陸，重啟對話管道，積極促進美國利益與台海和平嗎？

或許有人會說：只要大陸也願意，當然就做得到。言下之意，只要對方肯讓步一切都好談！但是「台獨工作者」面對大陸也願意讓步嗎？是否真能夠接受「一個中國」與「九二共識」？如果美國方面認為，一旦接受了大陸的條件就能確保美國國家利益，在「美國第一」的前提下，民進黨真的能夠接受嗎？

這一連串問題，正是今天立法院必須關注的焦點，這才是真正的全民大事；也是對朝野共識的重大考驗。但這絕不是靠「大罷免」、「大民主」或「公民投票」能夠解決的。很顯然，當前的執政者並未對症下藥，也未看清問題的本質，更不知道川普執政對台灣的挑戰是如此嚴峻而棘手。如果不能從容應對，沉著謀畫，台灣是很可能失敗的。

川普曾經說，中國大陸是一面大桌子，而台灣只是一個筆尖。有人樂觀的說，筆尖也很重要，它可以簽字並決定未來的方向。但關鍵卻是究竟誰握住了筆，誰才是筆的主人？是民進黨嗎？是立法院的政黨共識？還是要由中美博弈的兩個大國親自來決定。（作者為政治學者、退休教授）