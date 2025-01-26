地震後建物被貼紅黃單 如何是好

嘉義大埔地震後，各地土木及結構技師公會紛紛動員會員參與建物安全鑑定，並於鑑定後張貼紅、黃單或不貼單，但被貼單後，民眾該如何是好？各縣市紅、黃單補助或銷單程序似乎莫衷一是，事關公共安全與民眾權益，不能輕忽。

根據去年花蓮地震及本次地震後建物鑑定程序，原則是住戶要自行通報當地縣市政府或市公所，接著技師公會就會接到「災害後危險建築物緊急通報表」，上面有緊急通報表編號及建物基本資料，技師公會就會依序分派給參與鑑定技師逐戶鑑定。再依據災害後危險建築物緊急評估辦法，評估技師逐項調查填寫緊急評估明細表及緊急評估表後，判定疑似受損建物是紅色危險標誌（紅單）、黃色危險標誌（黃單）或是未貼單。

根據「災害後危險建築物緊急評估辦法」（簡稱危險建築評估法）規定，政府會在被鑑定建物出入口張貼紅、黃單，屋主也會接到政府要求在一定期限內辦理建築物修繕、補強或拆除，逾期未改善或改善後仍有危害公共安全者，政府得強制拆除。同時建物鑑定結果有危險之慮者，應暫時停止使用。

除了被張貼紅黃單建築要委託專業技師及營造廠修繕外，危險建築評估法也規定，應檢具由專業技師或建築師簽證之補強設計圖、監造證明，及營造業出具之竣工證明，才能在報請政府同意後，解除危險標誌。顯然貼單容易，銷單卻需要借助專業及準備修繕費用才能竟全功，這必須在貼單時向民眾進行充分宣導。且集合住宅很可能不希望紅黃單資訊揭露，影響房價，但公共安全是公共財，全民應有共識支持公布，關鍵是補強銷單配套要即時且務實。

台南市政府針對紅黃單建物提出地震災損補助，其性質主要是受災戶慰問金，目前未見到建築物修繕補強補助配套。去年花蓮地震，台北市政府整合賑災基金會提供地震紅黃單建物修繕補助經費，每戶有四十至五十萬補助不等，對受損住戶幫助很大。不過，危險建物適度修繕及補強，才是提升建物公共安全當務之急。

除危險建物修繕補強程序及經費，國土署推動階段性補強，去年也對花蓮地震提高經費，本次地震是否適用？建議中央應進行整體檢討，務實提出適用全國且可行之方案。對於階段性補強也應在程序面及設計審查面進行簡化。近來傳出對於高樓層建物階段性補強要求進行動力分析，這似乎過度學術考量，程序面上也未先行公布，考量亦有欠周全，致讓建物階段性補強推動出現困境，值得中央了解及深思。

震損建物補強是和時間賽跑，片刻耽誤就會有遺憾。既然災民需求殷切，建築結構產、官、學、研應有能力齊心制定出一套適用於民間建築快速耐震補強的方案。不論是民眾宣導或是配套程序都該加把勁，不該讓民眾不知如何是好。