公民景觀權 豈能恣意犧牲

「水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇。」蘇東坡描寫西湖美景，當陽光燦爛時，湖水蕩漾，波光熠熠；煙雨濛濛時，遠山近水在迷茫中，時隱時現，更是奇美醉人。

西湖之名最早見於白居易詩，唐以後描寫西湖的詩詞未曾間斷，南宋時已有西湖十景之說，如平湖秋月、蘇堤春曉、斷橋殘雪……皆是耳熟能詳的景致。蘇東坡曾治理西湖，疏浚挖除淤泥，且以淤泥築長堤銜接湖之南北，風景絕美，是踏青賞景的好去處，「蘇堤春曉」之稱由此而來。

二○二一年一幅浙江攝影協會拍攝的西湖全景，與一九○二年日籍攝影師以黑白珂羅版印製的西湖影像比對，二者幾乎重疊，前後一百年，物換星移，人事全非，但西湖及周遭景致依舊。事實上，自蘇東坡治理以來，西湖已被呵護一千年，迄今自然景觀、天際線仍被保護，周邊建築皆限高，東坡曾言，「杭州之有西湖，如人之有眉目，蓋不可廢也」，杭州的眉目依舊清朗明澈，一如既往。

然而，當你知道從雙溪溼地公園越過基隆河靜謐的水面，遠眺夕陽西下、觀音山的旖旎風光，即將因北士科建案正興建一幢幢高樓遮蔽，嚴重破壞自然景觀與天際線，又做何感想？當見不少建商與房屋仲介，大登廣告分析該地段及未來房價前景如何如何，能不焦慮？當荒野保護協會提出示警，全台找不到第二個看觀音山夕照的最佳景點，未來只有大樓住戶獨享，官員竟回答「來不及，都交給建商了」、「看觀音山？哪裡都可以看」，能不寒心？

近日聯合報報導因北士科開發案的高大建築霸占景觀權而帶來隱患，該建案是柯文哲台北市長任內親推招商案，今柯已因五大弊案被告甚且羈押。日前，重慶南路一段一座危老都更案擬改建二十七層商辦大樓，其周圍有十七座市定古蹟及四座歷史建築，倘一棟龐大高聳的玻璃帷幕拔地而建，如何與古雅的歷史建築相融，其對人文景觀與天際線的破壞可想而知。此案雖暫時退回再審，不知能否重新規畫不得而知。與之直交的衡陽路也有幾棟市定古蹟將面臨同樣遭遇。

當都更成為都市發展的必然，容積獎勵成為都更之應然時，為何背後留有官員（甚至市長）與建商操作的空間？當建商與公民（居民）衝突時，拋出無景觀法的說詞就了事，最後犧牲的往往是公民景觀權？為何老城區的危老建築需要都更時，不能以古蹟及歷史建築共存來設計，卻只從自身所欲而為之而犧牲歷史人文？

舉世聞名的香榭麗舍大道源起十七世紀，從沼澤變成美麗花園，路燈、噴泉及商舖漸興，成為法國第一條漫步的林蔭大道，二戰後更朝大都會發展。二十世紀八○年代巴黎城市規畫者驚覺香榭大道的歷史即將消失，才回頭努力維護十九世紀的市容，保護古老樓房、巷弄，維護古樓房的外觀，嚴格規範高度，讓每條街都能享受陽光，今日的香榭大道雖仍是高度商品化的大都會，但因保留巴黎古舊風情才更雋永。

從西湖到香榭大道，無論一千年的杭州或三百年的巴黎，都嗅到前人的人文覺知，對大自然的共享、人文美學的開綻及歷史文化的保護，擁權力者展現人文關照的雍容品德。

享受大自然，不分階級貧富；保護人文美學，既是承接前人也延續你我的歷史。在時空的座標中，你我只是承先啟後者，都沒有權力片面終結或限定某群人可專擅獨攬。究竟是誰的景觀，便不言而喻。