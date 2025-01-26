名家縱論／當Meta與詐騙共舞 政府在哪

賴清德總統視察警政署，怒斥詐欺破案率才一點三％，讓民眾的冷汗濕透了背脊。台灣詐騙一天比一天猖獗。受害者有人尋短，有人家庭破碎，多年積蓄跟未來希望，一夕成空。

藝人譚艾珍被騙的經歷顯示，詐騙集團成功並非依靠單純運氣，是結合心理操控、巧妙情節，還有唯利是圖的社群平台，如Meta科技設計的結果。

例如臉書有一個特殊互動設計，即為提供行銷為主的「行動呼籲」按鈕，可開發潛在客戶、銷售之不同目的，內建「立即申請」、「了解詳情」按鈕，結合圖像、影片，導向特定網站或網址；廣告刊登後，看到的使用者就可點按行動呼籲按鈕。進入社群媒體時代，假名人廣告更容易實踐這種行銷策略。

假財經名人臉書廣告通常有三類，一是設定對投資有興趣者；二是觀察哪些名人常和大眾互動，作為冒用對象；三則注意新聞報導名人的故事，再用第一人稱口吻引人上鉤。

這類詐騙態樣是利用名人臉書照片、撰文做為誘餌，以似真的名人存股社團出現，包括財經或媒體名人、財經網紅，企業名人等，都在冒名之列。更惡劣的是為引人上鉤，三天兩頭就有名人「被死亡」。

統計顯示，詐騙手法第一名是假投資，第二名是網購詐騙。偽冒知名人士投放非法的投資、釣魚廣告，甚至偽造新聞頁面以誘騙點入，或以公益團體為名引誘加入全股社團來詐財；名人加持帶動了購買意願，接著受害者進入ＬＩＮＥ群組或一對一私訊，逐步展開詐騙。

日前，北市內湖母女就因誤信臉書詐騙廣告，相信假冒知名理財網紅詐騙，透過臉書加入ＬＩＮＥ群組，導致一二○○萬元家產化為烏有，房屋權狀也遭設局抵押，走上絕路。

然而，從全球詐騙廣告獲益最多的臉書，幾乎不承擔下架詐騙廣告任何責任，令各國頭痛又憤怒。去年十月日本提起集體訴訟，三十名原告向擁有臉書及ＩＧ的科技巨頭Meta提出約二百萬美元的賠償，因其未採足夠措施防詐。

韓國一三○多個組織發表聯合聲明，要求平台主動偵測並封鎖詐欺廣告，更呼籲政府成立專案小組，打擊網路釣魚詐騙。韓國公平會調查一年多，去年底送報告給Meta，告知將審查Meta是否拿出足夠行動來保護用戶。

去年澳洲決定採取強硬行動強化社群平台責任，包括強制下架等。澳洲立法後，去年十月Meta表示已撤下八千個「名人誘餌」廣告。Meta和澳洲銀行合作，遏制利用名人誘騙消費者的詐騙行為。

Meta表示，廣告商現在需要驗證其受益人和付款人訊息，包括其澳洲金融服務許可證號碼，然後才能投放廣告。其想法是，如果增加偽名人廣告的成本並延遲效率，應有機會減少詐騙廣告。Meta也開始在澳洲試驗臉部辨識技術，以偵測並刪除詐騙廣告。

數位發展部長黃彥男承認，台灣詐騙廣告六至七成來自臉書，背後是一個個比悲傷還悲傷的故事，臉書和祖克伯卻是荷包滿滿。Meta下架詐騙廣告往往得等兩三天後，Meta說因技術團隊在美國，台灣在白天通報詐騙，美國已經是晚上，要隔天才能處理，真是滿口胡言，顯示Meta根本無意在台灣配置足夠人力。

賴清德若真要打擊詐騙，應該具體審視行政院詐騙預防框架，更需要強力和臉書交涉，並立法要求社群媒體正本清源，才是正道。責怪警方破案率低是畫錯重點，畢竟既已成案，木早成舟。（作者為政大傳播學院教授）