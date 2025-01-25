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只想奪權 大罷免就是大獨裁

聯合報／ 羅智強／立法委員（台北市）

立法院通過一一四年度中央政府總預算兩兆九千二百四十八億，比去年增加七二三億元，不僅創史上最高，更較馬政府時成長一兆元。賴政府卻還哭天搶地喊窮，造謠政府將癱瘓，國家要滅亡。

農業部預算大增八十二億元，竟指業務將被影響，媒體日後採訪要自備衛生紙、手電筒和發電機。體育署預算比去年增加十九億元，綠媒卻造謠預算被刪十一億元，將影響國手出國比賽。連中華電信海底電纜老化斷裂，數發部也竹篙湊菜刀，硬扯預算被刪。

總預算已是歷史新高，為何造謠國家隊還要全面啟動？目的就要挑動仇恨，把善盡預算把關職責的在野黨立委，塑造成十惡不赦、惡貫滿盈，激化大罷免潮。

賴清德在元旦談話時喊出「人民有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量，展現主權在民的真諦」，假民主之名，為大罷免鳴槍。他日前更在中常會上強調罷免的正當性，指「公民團體自發性的推動罷免行動，代表的是公民社會最真實的聲音」，要民進黨尊重，傾聽全體國人的心聲。

但賴清德自己有傾聽國人心聲嗎？新國會智庫最新民調顯示，六十一％的民眾反對大罷免，贊成的只有廿七點七％；美麗島電子報民調也顯示，只有十七點八％的民眾認為有必要罷免自己選區的立委，七十二點一％的民眾表示沒有必要。兩份民調都顯示，大罷免僅是政客的訴求，沒有打動一般民眾，即便於深綠選區也難獲民眾支持。

賴清德並沒有傾聽國人心聲，而是選擇與民意對幹。但在野黨又豈會坐視被罷？「熱戰」不可避免，藍綠互罷下，可能讓本就不贊成罷免的民眾更感厭惡，沒有一案成功，白忙一場；或是互相罷免幾個席次，但打成平手，一樣還是白忙一場。

縱使民進黨真能成功拉下一、兩席國民黨立委，也還是難以取得國會過半席次，更有可能因為奪權陽謀被拆穿，民進黨被罷免的立委反而多於國民黨。

無論哪種結果，都是勞民傷財，加劇朝野對立。明明是少數總統、少數執政，卻不願與在野黨誠意溝通，合作推動施政，只想獵殺奪權。賴清德上任僅半年多，就把台灣搞得天無寧日，政壇遍地烽火，坐實他所謂「更大的民主」，只是更大的專制，大罷免就是大獨裁。

民調 罷免 賴清德

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