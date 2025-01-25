且拋開仇恨 讓台灣前行

一一四年中央政府總預算案三讀通過後，賴清德總統表示完全無法同意，卓揆亦表示有諸多窒礙難行之處，民進黨立委、基層民代也大張旗鼓配合公民團體推動大罷免行動，媒體輿論也分成兩派各自闡述，整個國家社會看來是僵住了。

三讀通過的預算案是否合理，兩方陣營應盡快並盡量透明化詳列理由以示大眾。在藍白方面，應逐筆說明刪除或遭凍結之處，還有統刪相關預算科目一定比例的具體理由。綠營方面，也要具體說明刪除或凍結預算後，哪些施政業務受影響，其影響範圍及程度如何，讓人民來判斷。不要任由媒體、網軍帶方向。

賴總統日前才剛說：「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下；也沒有什麼不快過不去。」如今他又表示完全無法同意所通過的預算案，也因此連同其他通過的法案，如憲法訴訟法修正案等，往往採行的應對作法，不是提覆議就是提暫時處分與聲請釋憲。賴總統就任逾八個月，行政團隊就在這個漩渦裡耗掉大部分的心力與時間，別忘了，人民即將檢驗賴總統就任一年的施政成績啊！

經濟學人資訊社（ＥＩＵ）去年二月發布二○二三民主指數，在全球一六七個國家地區中，台灣排名第十，居亞洲之冠。台灣也符合ＥＩＵ定義的「完全民主」，評比的五大項目為「選舉過程與多元主義」、「公民自由」、「政府運作」、「政治參與」、「政治文化」。但如果政府一再的提暫時處分及申請釋憲，動輒以司法權凌駕立法權，勢將有礙政府正常運作並解構原本穩定的政治文化。

賴總統不惜以對立立場來看待一一四年總預算案，已錯失憲法所賦予其擁有的院際間調解權，不過總統還是可以遞出橄欖枝，一方面依據憲法增修條文第四條第三項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，透過適當安排，賴總統主動於下會期赴立法院說明其國家施政方針尋求支持；另一方面，也明白要求民進黨全體黨工及黨職人員勿參與民間大罷免活動，相信在野政黨會感受到賴總統的善意。當然，在野黨領袖也要呼應並停止以罷制罷的計畫。

英國首相施凱爾曾說過「如果我問各位，你是否相信你的孩子會活在一個更好的英國，我知道太多人會回答『不會』，所以我帶領的政府將努力奮鬥，直到各位願意重新相信為止。」他強調重建政治信任的重要性，另外他也對執政團隊要求：「讓『服務公眾』與『尊敬』重返政治，讓吵雜表演的時代結束；面對你們生活中的種種，我們也將更加審慎而不張揚。」強調了放下糾葛，執政團隊胼手胝足拚施政的重要性。

台灣面對詭譎多變的國際情勢，筆者還是要呼應賴總統所提「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，沒有什麼不快過不去」的呼籲，大家一起攜手往前行吧！