處理海纜案件 海巡署應善用緊追權

昨天聯合報報導海巡署未對涉嫌毀壞海纜的陸籍權宜輪「順興39」登檢扣船，疑將責任推給航港局，海委會主委管碧玲則出面反駁。此事真相如何有待內部檢討，然究其根本原因，可能在於海巡人員受制於陸地法的「逮捕現行犯」概念而裹足不前所致。

本件據稱海巡船是在海纜斷訊後九個小時始在野柳外海七浬處攔得「順興39」，海巡署認不符合「現行犯」之規定，而未進行逮捕。但海洋法不同於陸地法之處，在於除了（準）現行犯以外，另有緊追權之規定可以運用。

所謂緊追權是指海岸國對於在其海域內涉嫌違法之外國船舶，可以從其領海內開始緊密追逐至領海之外進行攔檢之權力。此制始於海上習慣法，現今已明定在聯合國海洋法公約的第一一一條，其要件有七：一、有充分理由認為該船違反海岸國法規；二、追逐始於領海或鄰接區；三、追逐者係公務船；四、追逐必須即時；五、追逐不能中斷；六、必須通知被追逐者；七、進入他國領海時即應中止。

海上熱追在科技時代運用到海纜案件，可以再細述如下。

海纜斷線時會立即發出斷訊信號，接著電信業者用「光時域反射儀」即可測出斷纜點。海巡人員獲報後，從自動識別系統或漁船監控系統，又馬上可以查出斷纜地點附近的船舶之船籍資料。所以海纜案件熱追的開始，並非海巡船目擊犯行，而是其他單位之通報。因此只要電信業者與海巡間之即時通報機制建立起來，馬上可以啟動熱追，且同時滿足前述第一到第四之法律要件。

接下來是前述第五要件「追逐不能中斷」的問題。現代國際法發展下，已有所謂的接力熱追，亦即從甲船交棒給乙船，從飛機交棒給船舶，都被容許。

與此緊密相關的則是前述第六要件，即讓被追逐船舶知道有人在追逐，其方式含無線電呼叫、聲與光之信號發射，甚至警告性砲擊。此些技術問題，我國海巡應均可以克服。

此外，晚近的發展是有關第七要件，即被追逐船舶進入他國領海時，已有依兩國協議由甲國交棒給乙國緊追的案例（甲國派員登上乙國公務船繼續追逐）。我國與鄰國如日本、菲律賓、越南甚至對岸，或可嘗試類此合作。

最後，熱追攔阻成功之後，能否逮人扣船？簡要言之，如果毀壞海纜地點是在我國領海之內，因為我國有追訴審判權，是可以為之。但如果毀壞地點是在領海之外，則登船之後只能做查明船籍與人員資料、扣押犯罪證據等保全程序。

海巡署在去年二月金門「三無船事件」因動作過大引起軒然大波，如今在順興39事件卻因動作過小而挨駡，原因都在沒有細項的海域執法標準作業程序，或許可先從海上熱追的演習開始練兵？