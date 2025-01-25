修正能源政策 解決台電財務黑洞

立法院近日通過一一四年中央政府總預算案，立院減列二○七五億，其中最大筆一千億是經濟部擬撥補台電財務黑洞，但整體歲出預算仍較去年增加七三一億，政府運作仍應不成問題。不過，卓揆稱「刪除撥補台電千億元預算，將影響民生用電的補助，使台電財務結構無法健全」；在野黨則表示「拒為錯誤能源政策背書，絕不容許以納稅人的錢為台電買單。」立法院是人民選出來的最高民意機關，行政院應全力配合民意。

總預算刪減兩千億，其中一千億是經濟部撥補台電財務黑洞預算，涉及政策性、適法性及效率性，且攸關能源政策及確保穩定供電等問題；引發能源政策是不是錯誤？是否應檢討修正？台電財務黑洞原因為何？是能源政策使然？或台電經營不具效率？刪除撥補台電千億預算是不是就能解決台電保證能夠提供充足穩定、價廉、潔淨電能問題？各界爭論不休。要如何解決，筆者試著分述如下：

一、盡速檢討修正能源政策：因核能電廠機組大、效率高，供電穩定、成本低，較不受國際能源價格波動影響，成為台電供電系統負荷持續曲線重要基載電力，才能有充足電力及低價電費支援工商業發展，提升經濟競爭力，是台灣經濟發展的舵手之一。

然而民進黨政府不考慮核電優點，執意推動「非核家園」。接著須面對核電除役，綠電進度嚴重落後，天然氣機組接收站址、島礁保育問題及中火空汙及南電北送問題均尚未解決；加上全球暖化，冷氣用電需求及台灣對國際的減碳承諾，電動汽機車取代燃油車，發展ＡＩ產業更助長用電需求，政府能否保證充分供電，讓工商界憂心忡忡。各界均紛紛建議政府檢討修正能源政策，惟執政者不敢撼動非核家園神主牌，現行能源政策仍不能有效解決充分穩定供電問題。

二、台電財務黑洞之因：台電為配合非核家園能源政策，以高燃料成本之天然氣及煤取代低燃料成本之核能，同時為發展綠能，初期高價收購太陽能及風電；然而俄烏戰爭及以哈戰爭使燃料價格飆漲，供電成本大幅提升，但我國電價費率仍低於供電成本。政府雖已撥補三千億，仍無法解決台電的財務黑洞，及各界關心的電力供應與電價調整及對物價、環安及經濟的衝擊。

政府應盡速重新檢討能源政策，畢竟靠連年漲電價及政府編預算補貼台電虧損，財務黑洞是填不滿的，且違反市場法則及使用者付費原則。近日三三會理事長林伯豐說：就算再補貼兩千億台電還是會虧損，電價還是會上漲，基本原因還是「能源政策錯誤」。他認為政府應承認錯誤，並發展新型核能發電（ＳＭＲ），這才是正規作法。總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢亦認為，核電可彌補風電太陽能不足，且經濟實惠，相較天然氣，一年可望省下數千億。

筆者建議，行政院應傾聽民意並多與立院溝通，檢討修正能源政策，考慮調整供電系統，減少燃氣、燃煤配比，積極開發綠能，遵循「以核養綠」全民公投民意，發展新型小型核電，或讓核二、核三延役或重啟核四。此外，解決台電財務黑洞應避免政治干擾，回歸專業領導、專業有效率經營，積極開發新電源，讓電價反映供電成本。有合理報酬，才能永續經營，不能再以納稅人的錢與長期補貼的錯誤政策，讓台電財務黑洞繼續下去。