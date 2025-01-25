快訊

上午6時1分台南楠西規模5.1淺層地震 3縣市最大震度4級

入冬首波寒流將強襲全台 1張圖查清楚春節連假天氣變化

聽新聞
0:00 / 0:00

修正能源政策 解決台電財務黑洞

聯合報／ 陳貴端／逢甲大學教授、曾任職立法院立法諮詢中心、核四廠興建監督專案小組委員（台中市）

立法院近日通過一一四年中央政府總預算案，立院減列二○七五億，其中最大筆一千億是經濟部擬撥補台電財務黑洞，但整體歲出預算仍較去年增加七三一億，政府運作仍應不成問題。不過，卓揆稱「刪除撥補台電千億元預算，將影響民生用電的補助，使台電財務結構無法健全」；在野黨則表示「拒為錯誤能源政策背書，絕不容許以納稅人的錢為台電買單。」立法院是人民選出來的最高民意機關，行政院應全力配合民意。

總預算刪減兩千億，其中一千億是經濟部撥補台電財務黑洞預算，涉及政策性、適法性及效率性，且攸關能源政策及確保穩定供電等問題；引發能源政策是不是錯誤？是否應檢討修正？台電財務黑洞原因為何？是能源政策使然？或台電經營不具效率？刪除撥補台電千億預算是不是就能解決台電保證能夠提供充足穩定、價廉、潔淨電能問題？各界爭論不休。要如何解決，筆者試著分述如下：

一、盡速檢討修正能源政策：因核能電廠機組大、效率高，供電穩定、成本低，較不受國際能源價格波動影響，成為台電供電系統負荷持續曲線重要基載電力，才能有充足電力及低價電費支援工商業發展，提升經濟競爭力，是台灣經濟發展的舵手之一。

然而民進黨政府不考慮核電優點，執意推動「非核家園」。接著須面對核電除役，綠電進度嚴重落後，天然氣機組接收站址、島礁保育問題及中火空汙及南電北送問題均尚未解決；加上全球暖化，冷氣用電需求及台灣對國際的減碳承諾，電動汽機車取代燃油車，發展ＡＩ產業更助長用電需求，政府能否保證充分供電，讓工商界憂心忡忡。各界均紛紛建議政府檢討修正能源政策，惟執政者不敢撼動非核家園神主牌，現行能源政策仍不能有效解決充分穩定供電問題。

二、台電財務黑洞之因：台電為配合非核家園能源政策，以高燃料成本之天然氣及煤取代低燃料成本之核能，同時為發展綠能，初期高價收購太陽能及風電；然而俄烏戰爭及以哈戰爭使燃料價格飆漲，供電成本大幅提升，但我國電價費率仍低於供電成本。政府雖已撥補三千億，仍無法解決台電的財務黑洞，及各界關心的電力供應與電價調整及對物價、環安及經濟的衝擊。

政府應盡速重新檢討能源政策，畢竟靠連年漲電價及政府編預算補貼台電虧損，財務黑洞是填不滿的，且違反市場法則及使用者付費原則。近日三三會理事長林伯豐說：就算再補貼兩千億台電還是會虧損，電價還是會上漲，基本原因還是「能源政策錯誤」。他認為政府應承認錯誤，並發展新型核能發電（ＳＭＲ），這才是正規作法。總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢亦認為，核電可彌補風電太陽能不足，且經濟實惠，相較天然氣，一年可望省下數千億。

筆者建議，行政院應傾聽民意並多與立院溝通，檢討修正能源政策，考慮調整供電系統，減少燃氣、燃煤配比，積極開發綠能，遵循「以核養綠」全民公投民意，發展新型小型核電，或讓核二、核三延役或重啟核四。此外，解決台電財務黑洞應避免政治干擾，回歸專業領導、專業有效率經營，積極開發新電源，讓電價反映供電成本。有合理報酬，才能永續經營，不能再以納稅人的錢與長期補貼的錯誤政策，讓台電財務黑洞繼續下去。

台電 能源政策 財務

延伸閱讀

桃園平鎮重要幹道轉彎半徑大 地方盼退縮電桿解決

貪杯酒駕代價高！嘉義男酒駕撞路旁2車還害停電「賠大了」

春節九天連假 經濟部：中油、台水、台電服務不打烊

大咖學者疾呼合理調整電價 主張減少大量補貼、分階段調價

相關新聞

只想奪權 大罷免就是大獨裁

立法院通過一一四年度中央政府總預算兩兆九千二百四十八億，比去年增加七二三億元，不僅創史上最高，更較馬政府時成長一兆元。賴...

且拋開仇恨 讓台灣前行

一一四年中央政府總預算案三讀通過後，賴清德總統表示完全無法同意，卓揆亦表示有諸多窒礙難行之處，民進黨立委、基層民代也大張...

處理海纜案件 海巡署應善用緊追權

昨天聯合報報導海巡署未對涉嫌毀壞海纜的陸籍權宜輪「順興39」登檢扣船，疑將責任推給航港局，海委會主委管碧玲則出面反駁。此...

修正能源政策 解決台電財務黑洞

立法院近日通過一一四年中央政府總預算案，立院減列二○七五億，其中最大筆一千億是經濟部擬撥補台電財務黑洞，但整體歲出預算仍...

以電廠轉型 檢驗是否真心

賴清德總統繼上任前宣告，要啟動「第二次能源轉型」之後，廿三日明確宣布二○三二與二○三五年的減碳新目標：要比二○○五年的排...

用腳投票！是誰綁住外送員的雙腳？

近期外送平台併購案之討論響徹雲霄，連勞動部也「參一咖」。不過將勞動力提供給外送平台的並非只有近年興起非典型就業型態的外送員而已，一般被僱用的如工程師、行政人員應該也都算在內，但為何外界討論「勞動權益」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。