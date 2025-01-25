以電廠轉型 檢驗是否真心

賴清德總統繼上任前宣告，要啟動「第二次能源轉型」之後，廿三日明確宣布二○三二與二○三五年的減碳新目標：要比二○○五年的排放，分別減量卅二％正負二％、卅八％正負二％。

賴總統擔任副總統四年間的能源轉型，到今年，除了廢核，其餘已確定離達標尚遠。如今宣示新能源轉型和新減碳目標，不免讓人懷疑是真是假。其實要檢驗真假並不難，也不用等到來年。

位於基隆、即將除役的協和火力電廠，能否朝向減碳轉型，便是最適驗證。發電容量一百萬瓩的協和電廠原本燃燒重油，約十年前規畫將轉成發電容量二六○萬瓩，並改燒天然氣。

對照賴總統新減碳宣示，不難看出儘管相較於燒重油發電，燒天然氣每單位可減少二至三成碳排，但發電量卻增至原本的二點六倍。為此，台電要在被定位為「國家門戶」，且追求成為郵輪母港的基隆港口外木山海岸填海造陸，設立天然氣接收站。

也因此，未來的協和燃氣發電廠，其發電碳排計算，除了燒天然氣本身造成的排放，填海造陸和儲運設施工程所用的材料，從開採、運送、加工生產到使用等一系列過程，乃至未來從國外採購天然氣，運送期間所造成的排放，皆須一併納入盤查。最終所帶來的龐大增碳，顯而易見。

未來台灣追求新能源轉型與新減碳目標，環境部將扮演主導角色。如今賴總統既已明確昭告能源轉型與減碳目標，彭啓明部長正可挾此令牌，擬訂實實在在的減碳路徑圖，引領政府整體，朝向對的減碳方向邁進。而讓協和電廠調頭，便是彭部長可以幫忙賴總統，讓台灣免於奔向不永續斷崖的首要表現。

其中，宣布廢止原配合電廠擴建的第四天然氣接收站計畫，並將低碳發電與供電電網，整合到該電廠當中，不僅可展現追求淨零排放目標決心，更是力爭永續台灣的務實作為。

整體上，此作法在於從原本化石燃料為主的發電，轉型到一整套能加速將充裕但斷續的再生能源最大化的永續組合。其中需要用上的，包括能減少乃至製造負排放的、結合生物能源和與碳捕集與儲存等技術。

對於台灣，生物能屬各種再生能源當中，最具開發潛力，卻長期被忽略的項目。根據國際能源總署預估，到二○六○年之前，在兩度Ｃ情境下，生物能將提供大約十七％累積減碳；並在超過兩度情境下，提供約廿二％的額外累積減碳。

歸納生物能符合台灣追求減碳的主要理由包括：本身既有且易儲存，可協助風、太陽等再生能源擴充，以及和碳捕集與儲存結合，尚可帶來負碳排放。

協和電廠轉型，大可不必花大錢、惹爭議、延宕時間。可搭配鄰近閒置深澳電廠空地及港口，以環島船運，收集全台農、林、產業等殘料，再經過選別、加工成為各類型的燃料，發出在地、低碳綠電。若真能如此，即足證明總統是真心減碳。