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川普封神？ 別忘前車之鑑

聯合報／ 楊仁烽／退休媒體工作者（台北市）
美國總統川普（歐新社）
美國總統川普（歐新社）

美國總統川普在就職演中說，「那些想要阻止我們事業的人試圖奪走我的自由，甚至奪取我的生命。幾個月前，賓州暗殺者的子彈劃破我的耳朵，當時我就覺得、現在更加確定，上帝拯救我，是為了讓美國再次偉大。」這整段話充滿了川普的雄心壯志、愛國使命感，以及他的信念、理想；也聽得出，他已經將自己「神格化」了。

川普從競選開始，要增加各國進口貨品的關稅、遣送大量非法移民、買格陵蘭島、收回巴拿馬運河，以致於要將加拿大納入美國的第五十一州。這些作為真正付諸實施，都有後遺症。但川普沾沾自喜，甚或認為「關稅」是字典上最美妙的字，真是吃人夠夠。

以美國現在的政治、社會氛圍，這些都可能付諸實施。川普身邊缺少有思想縱深的策略家、思想家，沒有將政策的前因後果想清楚，貿然說出一些讓選民聽了快意的事。可以說，是他譁眾取寵的策略，或者是川普自戀反射；這都是民主政治走到極端所形成的民粹政治。

川普周圍的人，都以為川普是神，經過造神運動的催化，他自己也以為自己是神，這不是一個好徵兆。歷史上我們看得到，很多自以為是神的人，如希特勒、墨索里尼、毛澤東等等，到最後都弄得國家敗亡，或民眾生靈塗炭。

川普的行事風格打破現有的規條框架，是手段也是目的。他認為這是創新，使美國更偉大；難道，當加重關稅導致通貨膨脹上升的時候，他會將原來聯邦儲備會鎖定的通膨百分之二上限指標，改為百分之三？

從川普的思維可以看出他的個性本質。我相信，各國和他談判的時候，未必會將他定位為「美國總統」，反而可能視其為「美國商人」，在談判策略上就有較大的空間和取捨。

川普 巴拿馬運河 美國

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