川普2.0 促歐對華轉向

川普上台後，一口氣頒布了百餘項行政命令，並宣布自二月一日起，對加拿大、墨西哥課徵二成五的關稅，對中國大陸商品加徵一成關稅。雖然關稅大刀還沒有對歐盟砍去，但已讓歐盟不寒而慄，感受到殺雞儆猴的氣氛。更何況之前川普一再要求北約成員國增加軍費，歐盟也倍感壓力，讓陷入停滯的經濟雪上加霜。

川普一上台又玩起退群的把戲，退出巴黎氣候協定與世界衛生組織，再度拒絕提供公共財，並放棄對世界的領導。他的命令中不乏違反環保、拒斥多元化的新規，也讓歐盟難以苟同。川普的新政讓歐盟切切實實地感受川普2.0的衝擊，歐盟執委會主席馮德萊恩廿一日在瑞士達沃斯舉行的世界論壇上指出「我們已經進入了一個嚴酷的地緣戰略競爭的新時代。」

外部有川普的壓力，歐盟內部也像是壓力鍋隨時可能爆炸。去年許多國家大選及歐洲議會改選，右翼政黨都大有斬獲，得到不少民眾的支持，反移民、反布魯塞爾官僚的政見愈來愈受支持。去年也有不少歐洲國家出現農民運動，右翼保守政黨與農民結合取得更大的社會基礎，讓歐盟不敢掉以輕心。

去年歐洲發生多起恐攻事件，加重反移民風潮，德國、奧地利等國以敘利亞阿塞德政權垮台為由，停止接受政治庇護並準備遣返難民。難民的去留，對已經在當地居住十餘年的難民及收容國來說，都是艱難的抉擇。

曠日廢時的俄烏戰爭早已讓歐盟疲倦，烏克蘭年初停掉俄羅斯經烏克蘭通往中歐的天然氣管線，更引發眾怒。受影響最深的斯洛伐克，其總理費科更是一怒之下跑去莫斯科見普亭，讓歐盟臉上無光。

馮德萊恩這次在達沃斯論壇的演說中，除了提到要改革歐盟的官僚主義，還承諾降低能源成本，這就值得玩味。因為歐盟跟著美國制裁俄羅斯，轉向美國購買高價天然氣，嚴重傷害到歐洲的民生與工業；馮德萊恩口中的「降低能源成本」是否暗示與俄羅斯重修舊好、恢復對俄羅斯能源的採購？就值得觀察。

更重要的是，馮德萊恩在演說中提到中國，態度與過去有了很大轉變。馮德萊恩表示，歐盟必須與北京進行「建設性接觸」；她認為「與中國建立並深化關係」的機遇已然出現，歐盟要擴大與中國的貿易和投資關係。

向來親美的馮德萊恩，繼澳洲、日本、英國、德國之後也開始轉向，務實地改變對華政策以應付川普2.0時代。反觀賴清德總統對華盛頓與北京都缺乏溝通管道，除了高喊「民主價值同盟」卻不見任何作為，實在讓人有不知今夕是何夕之感。