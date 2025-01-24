身障者變政治工具 政院大錯特錯

立院日前通過中央政府總預算，大砍約二○七五億元，刪減幅度之大創下史上新高，對此行政院長數度親上火線，政院卻在記者會直接打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」的字幕公告，此宣告無疑是對聽損群體資訊平權的嚴重打擊，特別是當前處於政治對決的煙硝氛圍中，行政機關的該項決策更顯得格外不智。

這是因為一方面，即使中央總預算被大幅刪減，但中央手上依舊有高達近新台幣三兆的經費籌碼，也就是說，如何捍衛聽損人士的基本權益，理應有更多靈活因應方案，而非因為新聞傳播業務費用遭全數刪除，就逕自取消手語翻譯服務，導致後果直接損及聽損人士權利，以及操弄民粹主義的多方「共輸」。如此一來，顯露出來的乃是當前國家機器對於維護障權的偏頗認知態度，及其延展至對於所有身障者需求滿足或權益保障的有待商榷。

再則，即使非得祭出直球對決般的相互詆毀，但這又何嘗不是令人窺見到，關涉身障抑或其他弱勢族群的社會性投資，究竟在國家機器心中的分量占有多大比重？同時，這更足以顯現行政團隊背後的幕僚們，實有怠忽職守之嫌。畢竟，逕自取消手語翻譯服務一事的背後，關係到的是諸如「身心障礙者權利公約」關於身障者（第一條）、合理對待（第二條）、融合社會（第三條）、法律保障（第四條）、平等與不歧視（第五條）、無障礙（第九條）、表達與意見之自由及近用資訊（第廿一條）、參與政治與公共生活（第廿九條）等多項基本原則，對於台灣這樣一個號稱標舉國際公約的締約國度／地區來說，又是何等荒謬與反諷？

因此，針對該項政府機關的策進作為，筆者建議可從公共政策的角度進行反思，從而提出具體變革作為。包括：如何落實預算刪減的影響性評估，而非僅是如打地鼠般進行無厘頭的煙霧對抗。政府部門欠缺總預算被刪減的通盤性因應對策，致使聽損者基本權益受到侵害，接下來勢必會是更鋪天蓋地的各種政治對決；行政機關對於聽損者尋求、接收、傳遞與獲取等資訊平權重要性的認知能力，竟是如此淺薄不足，這才是讓人匪夷所思之處。

以此觀之，顯現出的問題乃是保障資訊平權的重大缺失，潛藏於內的則是直指國家機器對於身障者及其他弱勢族群相關需求的忽視和偏見，更令人擔憂的是，政府部門利用弱勢群體以作為政治工具的粗暴做法，實屬大錯特錯的失責之舉。

最後，無論是懸崖勒馬或亡羊補牢，政府更需努力的地方還是在於有多少的預算，所展現出的最大執政能量，藉此說服社會大眾，面對中央總預算遭刪減，反而更能看見執政黨勇於面對挑戰的蛻變能力。如此一來，執政的正當性危機也自當會瞬間消失殆盡，並重拾民心。