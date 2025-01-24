內耗台灣 怎面對川普2.0

川普重返白宮，比四年前離開時對自己的權力更有信心，因為放眼世界，民主國家已沒有當年可以向川普說不的梅克爾。面對美國新政府，不論政府如何強調台美關係穩定，都無法掩飾川普團隊對於台灣的要求只會更多。當台灣的對外關係出現變數，台灣政治的對立無解，反映出政治人物認為影響台灣生存的國際局勢變化，遠遠不如國內政治的爭鬥重要。

多年前立法院藍綠競爭不比今日溫和，但不論是民進黨還是國民黨，縱使在議場上劍拔弩張，散會後卻常能坐下來共享晚餐，甚至在觥籌交錯間化解歧見。當年的王金平院長雖然因這種文化被冠以帶有貶義的「喬王」標籤，但能居間讓不同意見者願意一起吃飯喝酒的人際關係及協調能力，為台灣政黨輪替後可能出現的不穩定時代，扮演了必要的緩衝。

廿年後，「喬」文化被公開透明、不要黑箱的壓力給取代。現在的政治風氣表面上強調透明、無需妥協，實際上卻並非源於希望不同意見者能理性的溝通，而是直接透過社群媒體訴諸民意的情緒操作。政治人物樂於挑動粉絲情緒，讓支持者去出征異見者；不同立場者的批評，在網路上被簡化為「愛不愛台灣」的忠誠考核；各自陣營支持者的憤怒值，則在簡化的論述透過社群平台分享後持續被拉高。

在這樣的環境下，新世代的政治人物和網路意見領袖為了爭取流量，往往不得不「硬起來」，用更戲劇化的行為來吸引關注，然這樣的操作引來的是無窮的對立與仇恨，國會的衝突也從委員們有私交的套招式推擠，變成了議事廳裡將對方往死裡打的憤怒。朝野間真正有心想要和解的政治人物，雖不願、卻也不敢不順著同溫層激情演出。當政治人物難以越過被對立情緒挑起的民意，形成共識談何容易？

更可悲的是，這種對立往往建立在片面資訊或錯誤解讀的基礎上，無論是法案審查還是預算刪減，大部分民眾無法真正理清複雜細節；取而代之的是懶人包和梗圖，簡化甚至扭曲了事情的真相，讓支持者更激化，消滅了理性討論的可能。

世界進入川普2.0的大交易時代，華府對北京很可能進入談判彼此底線的模式；換句話說，中美間很可能也出現「喬條件」的互動關係。台灣是否該停下來反思，為了政治內鬥而衍生的仇恨值，對台灣真的有益嗎？當年「喬」文化雖然帶著一點妥協色彩，但至少為彼此創造了冷靜的空間，讓議題有溝通的可能。如今仇恨值拉滿的社會，任何人都無法退讓，甚至連民眾間的基本信任也在快速流失。

民主的價值不僅在於勇敢發聲，更在於尊重彼此不同意見。當握權者無法接納異己，甚至用貼標籤或簡化對方立場來取代討論時，還能說自己守護民主嗎？

捫心自問，以台灣的對立氛圍，罷免過後，誰能保證各方都可平心靜氣地尊重結果，而不是繼續製造仇恨，準備下一場罷免？高度對立的台灣社會，需要多一些耐心傾聽，少一些情緒攻擊；畢竟面對國際變局若不能一起對外，全民都要承擔後果。