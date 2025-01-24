抖音、小紅書成功與演化之道

TikTok在美國停止運營十二小時後，至川普回任而重開；用戶歸來後發覺算法似乎變了：推薦內容不如以往討喜，且罵川普、罵Meta會被禁言，說中國好話會被限流等等，於是有網友研判TikTok已被Meta「奪舍」。對照此前美國政客的逼迫藉口「受中共操控」，其真意不言而喻，就是「應該我來操控」。

之前中共的操控如果有的話，是怎麼個操控法呢？如果你是中共，你要怎麼指導、操控海外TikTok的算法，才最能得利，也最不會被抓到把柄？除了要求他們守法，不介入操控，便是最高明、最難被抓包的「操控」了。只要讓用戶感覺到話語權與受到算法青睞的機會確在自己，不須仰人鼻息，自然會形成一片生態，排擠掉主流媒體與權力結構；到人家忍不住出手的時候，難看的就是你老美，而不是我老共。

過去反抖音和反共人士很少指出這一點，因為難堪。即便把這種操作說成是陰謀，不能否認的是確有數以億計的人依靠TikTok得到了快樂與生計。也就在這幾天，許多「TikTok難民」或出於對美國政客反華話語的逆反心理，湧入更屬於中國大陸的小紅書，意外形成一波「中美網友大對帳」的直接交流。

我在觀察抖音崛起時便有種強烈的感覺，其經營策略與算法邏輯，非常像道家中的「黃老學派」，真正對現實政治「君人南面之術」提供指導思想的一派；如今更覺得，與其說抖音、小紅書暗合黃老道術，不如說，它們自然而然地便比史上所有君王更大規模、更高程度地實踐了道家理想，甚至催生出屬於這個時代的「新道家」。

如《道德經》第十六章「致虛極也，守情表也。萬物旁作，吾以觀其復也」，以今語譯之，就是：做好一個「虛君」，持續編修「中央用戶興趣圖譜」（這是抖音母公司字節跳動的看家法寶，亦即「情表」兩字最好的體現）；無數人事物在平台上相繼互動，我就靜觀其規律與迭代。兩千年來，大多數人是將這些經文當作生命哲學來理解與品味，誰知道，今天一幫人用計算機把它做出來，參加天下的治理了？

史載老子世為周室守藏史，即國家圖書館管理員，或可認為他就是當時最接近「大數據」的家族，整理出關於統治的經驗教訓，進而想像出某種理想政治與聖人的形態。但，有哪個國家會聲稱自己吸收運用了這隱學、絕學來治國平天下呢？然而，現在的情況是，抖音、小紅書已在相當程度上成了老子所想像、所嚮往、所寄望的某種處於「虛極」，「無為而無不為」的「聖人」，而且處處都有程式碼、數據庫和實績可證。

應該說，抖音與小紅書的成功，證明了老子的智慧真能跨越時代，而且可以付諸實踐，或者說ＡＩ時代，高速迭代的算法算力、「民之所欲」的網路生態，已在向著道家曾嚮往的方向演化，乃至遠超前人的想像，為下一代人類文明的政治結構作出指引。

在此新局之中，各方人士對於科技寡頭、平台霸權的忌憚是合理的，因為「無為」的道家和極權的法家也就是一線之隔；就看各方豪強能有多少不亂伸手的智慧，民眾又是否能夠串連出新一波的「天下大吉」！