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美再次偉大 台灣新挑戰

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

四百年前，一批為逃避信仰迫害、飄洋過海的清教徒，為「上帝榮耀」，訂立標榜自由、公義、平等的「五月花號公約」。如今川普卻不擇手段，只為「美國再次偉大」。

但所謂「偉大」，並非無限擴張地稱霸全球，川普只是一面討回「被占的便宜」，如退出世衛組織和巴黎氣候協議、驅趕非法移民、取消在地出生公民權、貿易制裁、加徵關稅等；一面重返莫管他人瓦上霜的「門羅主義」，就像對巴拿馬、加拿大和墨西哥的「領土主張」，以及要求盟友分攤較多軍費否則不惜退出等舉動。

川普的如意算盤成效有待觀察，不過未來四年，對我們的命運卻可能是轉捩點。因為常誇與習近平關係多好的川普，除首任時「筆尖與書桌」的比喻，近期更表示「要防衛離中國頗近的遠方小島很困難」，甚至「中美可以一起解決世界所有問題」。套用前國務卿布林肯的話，川普全球戰略布局中，若台灣上不了餐桌，就會成為菜單選項，到時我們該如何自處？

按目前賴政府對撞的兩岸路線，萬一川普背棄我們，或許整天高喊「天佑台灣」的人，有些早已備好「自由、公義」的大旗，和「前往新大陸的五月花號」吧？

川普 巴拿馬 布林肯

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