川普2.0的52赫茲鯨魚 別忘聆聽

在廿一日民意論壇看到林世奇老師大作，解題大學學測國文寫作，從「52赫茲鯨魚」延伸《世說新語》和莊子，解釋人們要認知自我獨特性，文章擲地有聲。

當前年輕人，「52赫茲鯨魚」比李小龍更熟悉，叫聲無法被同類聽見的牠，曾被寫進多首流行歌，韓國防彈少年團（BTS）十年前唱紅〈Whalien 52〉，（Whalien是BTS自創詞，乃鯨魚加外星人兩字組合），可聽到副歌反覆喊「寂寞，寂寞，寂寞鯨魚…但我仍在游泳」，唱出慘綠少年心聲。

然而，正在拚搏好大學的高三學生，一方面比較著哪些科系被社會定位成「有用」，政府也到處蓋科學園區積極扶植；哪些科系則面臨縮減合併轉型改名，畢業後淪為拿不出亮麗名片的窮酸樣。他也會看到美國的川普意氣風發重返白宮，連上個世紀唱紅派對名曲〈YMCA〉的歌手如今都巴結右派，令同志神曲變保守派國歌，成為史上最成功競選歌曲。而白宮加冕典禮上六大富翁一字排開，和已跑去求見並捐款川普的偏左媒體老闆們，何敢誠實做自己呢？

最認清自我獨一無二的，莫過於美國作家梭羅。他到樹林親手蓋小屋，距離鄰居們至少一英里遠，靠雙手勞動度日，在小屋住了兩年多，出關寫成「湖濱散記」。這本做自己的指南，我從前隨身攜帶，現在把有聲書灌進手機，每逢又看到台灣該如何配合美國，該交多少保護費、該當看門狗或成為第幾島鏈等論調，就讀幾行梭羅舒緩心情。

梭羅並非關門做自己，他從美國原住民歷史、中國四書到古希臘經典都廣泛涉獵；美國吊死反蓄奴運動領袖約翰布朗時，他跑去市區廣場慷慨陳詞。梭羅最有名的句子：「倘若某人與旁人步調不一，是因為他聽到不同的鼓聲。」

我在青春時代，懷疑自己是否只聽到別人聽見的同樣鼓聲，後來怕自己不敢隨著心中鼓聲大方踢自己的正步。而今不再年輕，逐漸體會聆聽別人心中的鼓聲也是必要，因為每人之獨特性若互相排斥，就沒有包容。在台灣，不小心談到民眾黨和「小草」，發現原本笑容滿面的鄰居臉孔突然扭曲了一下；在美國，紅藍兩邊的朋友早就在網路互相封鎖了。如果只關門在同溫層內取暖，離開同溫層泡泡，自己的聲音仍不被聽見；那麼，大家都是「52赫茲鯨魚」。