川普回歸 自由派噩夢

川普的就職典禮演說，除了展現川普主義外，更像一場王子復仇記，對前朝的價值與政策進行無情的反撲與羞辱。川普表示，「我們將是與眾不同的國家，充滿同情、勇氣與例外主義，我們的力量將結束所有戰爭，並對一個充滿憤怒、暴力且完全不可預測的世界引入新的團結精神。美國將再度備受尊敬及讚譽」。他更用北卡的洪水、加州洛杉磯的大火，與城市治理的不當作為開場，除了嘲諷台下的拜登與賀錦麗執政時期的衰敗，更對民主黨的價值觀不屑一顧。

川普在就職典禮如此不留情面，亦有跡可循。他缺乏耐心、重視權力、不喜歡旁人指導、只要他人服從。他愛恨分明，喜樂極為明顯。對自己不喜歡的人士，總毫不留情。他曾公開批評前聯合國大使海理與副總統彭斯是「鳥一般的腦袋」；前國安顧問波頓「如石頭笨拙」；前副總統錢尼是「不忠誠的好戰分子」。若共和黨政治人物都被他狠狠修理，更何況視川普如寇讎，巴不得川普坐牢的民主派人士，在川普二次執政，將面臨更大羞辱。

若記憶猶新，川普被指控煽動二○二一年一月六日的國會暴動，因而遭到彈劾，但隨後即無罪釋放。隨後又被控包括「密謀詐騙美國政府」、「密謀妨礙公務程序」、「密謀妨礙投票權」與「干擾證人」等四項罪名。但川普不但沒被打倒，反而在過去三年，一步步鞏固自己的政治實力，為重返白宮做好準備，即使背負四項重罪官司，也讓川粉團結起來支持他。

這次川普更懂得做自己。他說「鑽吧，寶貝，鑽吧」，保證將解放美國的石油生產。川普認為美國擁有地球上數量最大的石油及天然氣，將利用它拉低油價，對全世界出口美國能源。而綠色與乾淨能源將成為過往雲煙。此外，川普也將遣送數百萬外國罪犯回到他們來自的地方；聲稱「我將派軍隊到南部邊境，擊退對我們國家的災難性入侵」。他對在美墨邊境等待的難民毫不同情，告訴他們待在墨西哥，永不得入境美國。更毫不留情的批判多元性別，聲稱美國只要男性與女性兩種性別。他的言論與簽署的相關行政命令，除了實現他的競選承諾之外，更是對自由主義與民主黨所倡導的進步價值，無情地嘲諷。

對外關係方面，川普發布行政命令，美國將退出巴黎氣候協定與世界衛生組織。川普式孤立主義與美國優先將成為外交主軸。川普又稱自己為「和平製造者」與「統一者」。對拜登執政時期的「民主同盟」、「軸輻體系」與「多邊外交」全盤否認。對於地緣衝突與戰爭，川普認為在他執政時期，會藉由「交易藝術」來消弭。簡言之，拜登說過的，川普一概否認。自由派人士要的，川普都不要。

川普就職典禮充滿美國宗教立國精神。但典禮隔天，川普與范斯於華盛頓大教堂聆聽聖公會主教瑪麗安．巴德的祈禱會。巴德當面祈求川普饒恕移民與多元性別族群時，川普臉色鐵青。結束後隨即對記者發飆，並直言巴德的宣教相當糟糕。由此可見，川普的回歸，對美國民主派人士將是一場噩夢的開始。美國保守與進步的價值觀在川普執政下，將會更加撕裂。天佑美國。