川普對中示惠 非對台海讓步

川普宣誓就任美國第四十七屆總統，多位外國元首受邀觀禮。雖然之前川普邀請中共國家主席習近平出席其就職典禮，未獲應允，但習近平派遣副主席韓正代表出席，並於十七日與川普通話表達祝賀，同時希望中美關係有一個好的開始。川普在就職典禮前，亦在社群媒體上盼望早日與習近平會面，甚至放話表示希望在就職百日之內訪問中國大陸。

但在此同時，川普已組成對中國最強硬的國安團隊，包括國安顧問沃茲、國務卿魯比歐等人。川普在第一任期就對中國啟動經貿戰，致使中美關係急轉直下，自然被認為將在第二任期對中共採取更嚴厲強硬的措施，以達成讓美國再次偉大的目標。果然，上任第二天，川普就說，正在討論二月一日起對中國大陸加徵百分之十關稅。

基於此，川普表面上對中共姿態看似示好，甚至在就職前宣布暫時恢復抖音在美國的使用，似乎與當前美國強硬抗中的氛圍與背景相違和。但從國家利益的角度，川普極可能試圖通過相違和的作法，尤其是與習近平盡快會面，達成以下的目的。

首先，川普從選前到選後，不斷強調俄烏戰爭必須結束；但俄烏戰爭結束，有賴於普亭和澤倫斯基兩人坐上談判桌，在領土問題上對話和相互妥協。川普很明顯期望通過與習近平盡快會面，對普亭和澤倫斯基兩人施壓，尤其讓普亭焦慮。去年十二月八日，川普在社媒真實社群中就發文指出，在結束俄烏戰爭方面「中國能夠幫忙，世界在等著」。

與上述相關的是，川普不滿中俄過於密切，在接受媒體訪問時，矢言將採取行動拆散過於密切的中俄關係。川普可能試圖拉攏普亭、聯俄制中，與習近平盡快會面亦是離間中俄關係的另一策略。

其次，就當前亞太情勢而言，基於中共軍力快速增強，對台海及周邊國家構成日趨深刻的威脅，兩岸關係以及中共與菲律賓之間由於島礁紛爭更時而呈現緊張。但對照中東和歐洲地區戰火未熄的狀態，亞太情勢大致仍呈現相對穩定，因此川普除將於二月盡快與日本首相石破茂會談外，亦試圖與習近平進行領導人直接會面以確保亞太區域和平穩定。正如拜登對中共一面實行小院高牆，不斷升級高科技出口管制；一面又致力保持與習近平的領導人互動，目的即在於確保美中關係不會升高衝突，此亦可能為川普所仿效。

儘管川普任命的對中鷹派國安團隊，未來必將在各領域制定各類對中共的強硬政策，但此不但不妨礙川普與中共從事領導人交流合作，反而可作為與中共進行交易、迫使中共讓步的籌碼。川普盼望通過與習近平之間的最高領導人直接互動，促使中共在與美國利益相關的事項上讓步，例如芬太尼、移民管制、貿易逆差及烏俄問題解決等。

以上也顯示川普就職展現的對中示惠態度，並不意味美中關係的緩和。自川普當選以來，中共官方一再表達恪守台灣問題紅線是美中關係延續的核心關鍵，習在與川普通話中亦提醒此點；對中共而言，台灣問題是不可交易的，即便川普試圖以此威脅中共，中共亦不可能接受。而川普為確保亞太穩定，避免美中關係上升為戰爭，當不致在此項議題上激怒中共，同樣亦不致損害我國利益而對中共讓步。易言之，川普及其團隊的對台政策理應仍延續拜登的政策。