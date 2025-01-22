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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

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消費災民 只有政治沒人性

聯合報／ 古志誠／斜槓青年（新北市）

老柯「老天震怒」消費災民，只有政治沒有人性！

昨天嘉義發生芮氏規模六點四地震台南市楠西區受創嚴重；天災臨頭，卻有政治人物狠狠消費災民，毫無憐憫之心，令人髮指。

地震過後，民進黨團總召柯建銘被抓包，臉書上一度稱「地震是老天也震怒了」；行政院中部聯合服務中心執行長莊競程也稱「藍白亂搞國家！！！老天真的怒了！！！」儘管兩人事後火速刪文，仍被截圖瘋傳，遭大票網友砲轟。筆者也要問柯總召屢屢失言，所為何來？連自家的台南立委陳亭妃亦痛心秀出台南災情，直呼「我覺得這個時間點非常不適合」。房屋倒塌、停班停課的民眾，作何感想？

代議士本應有監督法案與把關的天職，卻直接把地震災情與藍白砍預算結合綁在一起，毫無人性。去年花蓮大地震後，柯建銘說「老天有眼發生大地震」，輿論譁然。把預算審查升級為「政治鬥爭」又與天災連結，讓災民陷入泥淖，並非民主常理。

柯總召在地震的傷口撒鹽，嚴重失言。政治人物許多「經典失言」一次次烙印在選民心中；民進黨八年的完全執政沒有學到反思與教訓，為預算政治鬥爭而反民主、不顧人性。賴清德總統若未記取諸侯們屢犯下的重大錯誤，下屆大選除了將被自己的「大罷免」反噬，布衣終將反撲舉起推翻朝政的大旗。

筆者同為焦慮的青貧世代，想勸賴總統慎思「四成總統」如何治國。面對時而暴衝的諸侯們、房價高漲、司法審判失衡、漫天詐騙打詐無功、政治惡鬥與國會議堂擱淺，還要繼續左支右絀掌理朝政？

停班停課 台南 地震

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