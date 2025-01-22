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晃不停！凌晨連5震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

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每次災害發生 都能視為防災失靈

聯合報／ 楊永年／台南市政府災害防救專家諮詢委員會委員（台南市）

昨天的大地震，雖然震央在嘉義大埔，主要災情卻在台南；這類似九年前美濃大地震，震央在高雄、重災區在台南永康。依媒體報導顯示，此次地震重災區在台南楠西，已知多棟民房倒塌，同時造成多位民眾受傷；甚至遠在五十公里外的台南市區也「很有感」。雖然主震搖晃的時間不長，但如果加上餘震，則出現更多後續災情。而且隨著災情資訊更新，得以知道更多的災損；例如嘉義與台南偏遠山區傳出落石與塌方，造成道路中斷。由於後續仍有餘震，政府與民眾仍應保持高度警覺：

第一，地震後立即伴隨的災害：書架（櫃）倒塌、家具、重物掉落致災；因瓦斯管線破損或未關，電器接頭與線路損壞，致火災發生。例如六十一年前的白河大地震，造成嘉義市區大火（當時木造房子多）。而去年花蓮大地震，也導致東華大學實驗室大火，財損至少五億。這次地震楠西區災情，也發生建築物倒塌，許多災民受到驚嚇而失眠，防災意識仍不能鬆懈。

第二，慎防後續災害：有些災害未立即發現，卻可能在後續幾天、數月或一兩年內發生。例如去年四○三花蓮大地震後幾小時，有女老師進入危樓救貓卻因餘震罹難。再如九二一大地震兩年後，桃芝颱風爆發嚴重土石流，造成一百多人喪生。重點在於大地震後可能造成土質不穩或鬆軟，仍可能使土石持續滑落，甚至因雨造成土石流。例如去年花蓮大地震的落石或塌方，就持續好幾個月的時間，延宕台北花蓮間鐵公路交通復原的進度。

以目前的科技，地震能預知的時間相當有限，科學研究仍有努力空間。不過，針對過去（或這些災害）進行資料蒐集或研究，可以作為未來防災重要的政策參考。例如，因預知可能發生二次災害，政府與民眾均應提高警覺，並強化（二次災害的）防災作為。包括針對危樓（立即）管制，或進行必要的補強或修復。同時，為避免重物、櫃子倒塌，造成人員傷亡，平時就應想辦法將其加強固定。

透過每次災害發生與救助過程，都可以發現防救災作為的不足，也能作為精進防救災政策的重要基礎；每一次災害的發生，都可視為防災的失靈。應藉由這次的經驗加強防災措施，才能強化應變能力，減少傷亡或災害的損失。

台南 地震 花蓮

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