統刪金額大 實際執行無礙

立法院會頃通過一一四年度中央政府總預算，「通案」部分刪減九三九點七五億元；個別機關部分減列一一三五億餘元、凍結二六○○多億元，各機關大喊影響業務，紛紛表態抗議。然而，各中央機關的業務運作，真的會遭逢無法因應的困難嗎？

預算凍結案會同時敘明解凍條件，一種為行政機關提書面報告給立法院後解凍，無需再經立法院同意，因此各機關都會盡快提出書面報告；另一種為行政機關須向立法院委員會專案報告後才能解凍，因此需拜託委員會的召委盡快安排專案報告日期，但報告時常會經歷一番詢答苦戰，或需依據報告結果經委員會同意後才解凍。因此，凍結金額雖龐大，但預期可於下個會期解凍。

至於院會通過的統刪項目及百分比，適用各中央機關，金額如果小，行政機關還可樽節開銷應付；金額如果大到無足夠米糧可炊，只能動用各機關自己的第一預備金支應，再不足時則尋求上級機關或行政院的第二預備金支應。

對於立院可能的統刪，行政機關會考慮多編些預算應付，比上年度增加的金額，須敘明理由供立委審查。但即使有增編理由，立委也不一定同意。

以本次統刪水電費為例，教育部所屬部分單位外，各單位統刪十％。然面對水電價上漲趨勢，各單位本需增編水電費，現在被統刪，只能盡力節約，專人控管，或動用預備金支應，實際執行沒問題。

有些統刪項目，刪減比率很大，例如首長特別費，各單位統刪百分之六十，首長只要減少紅白包金額、減少宴客餐費、減少犒賞部屬，就足以因應。

其他如國內外差旅費、媒體宣導費、委辦費、事務費、設備及投資費等，因應方法也是一樣，減少出差次數及人數、以發布新聞稿取代購買媒體版面、公務員自辦取代委辦、管制事務開銷項目及金額、延長設備使用年限等，都是因應之道。

至於經濟部挹注台電經費一千億元全數減列，那就請放手讓台電調整電價及核能電廠延役吧。