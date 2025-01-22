美國優先 世界不會更安全

上任首日不到六小時，川普除了就職演說，也兌現部分競選承諾，簽署了史無前例之多的行政命令，涵蓋美國國內外議題，眼花撩亂。

從演講和行政命令的涉外成分觀之，川普顯示出急「公」好「利」的思維，而且非常可能會持續到他四年任期的最後。

此處的「公」是公平，「利」則代表美國自身獲得的實利和名譽；至於為什麼會急，自然是因為七十八歲的川普是第二次擔任總統，最多只有四年任期實現政見，結束他口中「美國的衰落」。

若總結川普演說內容，就是他強調美國優先，不再給外國占便宜，不能容忍外國對美國有不公平行為，而且要使美國重新受到世人尊重、讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）。

其演說多數時間聚焦在內部治理，就算與外國有關，也常是基於內政或實利的考慮，提出美國應做什麼或不應做什麼。例如他想收回巴拿馬運河營運權，因為運河是美國犧牲人命、投入經費所建，現在是中國大陸在經營，和巴拿馬一起賺錢，而美國船舶被過度收費。又如他力主以色列與哈瑪斯停火，其實是要避免美國捲入不必要的戰爭。這些都跟省錢、獲利脫不了關係。

至於他簽署的涉外行政命令，雖然洋洋灑灑難以歸類，仍可以理解成都是為了「美國優先」、「讓美國再次偉大」。換言之，如果無法「美國優先」或無法讓美國被公平對待，川普可能會採片面行動保護國家利益，因為這樣才能自立自強地「讓美國再次偉大」。

他的行政命令使美國退出世界衛生組織和再次退出巴黎氣候協定，因為美國付出太多，卻沒有合比例的回饋。他還要求聯邦機關調查中國大陸、墨西哥、加拿大的貿易逆差行為。雖然未見他對任何國家加徵關稅的行政命令，但他在簽署行政命令時又提到，思及非法移民及放任芬太尼鴉片藥物輸往美國，將考慮在二月一日對墨、加開徵百分之廿五的關稅。

急「公」好「利」的川普，不管美國以前曾是提供公共財的國際霸權，也不管美國建立的自由貿易體系所提供的穩定性，更不管外國怎樣看美國政策不連貫所帶來的風險以及片面推動強制措施的霸道，只要他覺得對美國不公平、有損美國（金錢或面子）利益，他就可能出手處理。

川普不是孤立主義者，因為他並非處處「退群」；但他也不是國際主義者，因為他雖自認承擔許多保護自由世界的使命，但他也會計算做這些事的利益何在，不划算的時候就找其他國家多分攤些，自認遭受不公平對待時則不排除「退群」。

川普治下的美國，會不會讓未來四年的國際戰略局勢變危險？這要看美國的國家權（實）力是否能完全轉化為國際影響力。如果美國繼續自命不凡、獨自偉大，單邊主義的行動愈來愈多，盟邦虛與委蛇但向心力不足，這樣的國際局勢應不會變得更安全。