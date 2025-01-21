寫「生命獨特性」 你夠了解自己嗎

今年學測的國寫題，考的是鯨魚「52赫茲的聲音」，讓考生寫自己的故事。看起來容易，其實不然。我試著提供一點思路引導，淺見權作參考。

讀完短文，要先找關鍵字。例如，「頻率比較高」、「別的鯨魚聽不到」和「特殊」。末尾「曉得自己的獨特」已是作文引導，換句話說，依題意，是要我們就生命的獨特性來思考，說說自己的獨特處和想法。這個意旨很好，但不容易寫。生命本該有獨特處，但為什麼應該有，卻不容易說得透。

舉點例子。《世說新語》有三十六門，講了人的三十六種樣子，每一種都是審美對象，其中包括任誕、簡傲、假譎、儉嗇、汰侈、忿狷、讒險、惑溺，那些看起來「不好」的樣子，也居然都專篇書寫，因為它凸顯了人的特殊性。

人的特殊性也稱情性或才性，它開展了人們不同的生命場域，在政治上可以形成特殊的適用性，在文學上也形成了特殊的審美作用。因為「不同」，我們的世界才如此豐富，最重要的是「萬物並育而不相害」，生命本該擁有無限的可能，那是天地化育之心。

其次，「我自己」的獨特性又是什麼，這就更難回答。我們成長的過程裡，終究習慣追求「人之所同」，不太敢「與眾不同」。這個題目的難處，在於考驗學生的「自我認識」或「自我接納」到了什麼程度。

首先是自我檢視，要能對自己的獨特處有所意識。考生可能會誤以為要講自己的優缺點，事實上不是，題目要的是我們「跟別人不一樣」或「不容易被理解的地方」。

譬如說，有個育兒概念叫做「高需求」，這種孩子敏感、脆弱、愛哭，甚至神經質，特別難帶。但若對這種特質善加認識，放進文學、音樂或繪畫等藝術的領域，「易感」卻可能變成得天獨厚的資產。

對獨特處善加認識，給出看待，正是這篇文章的關鍵。其困難在於，獨特處說出來以後，到底要幹嘛？它有何可貴？有何鋪排成文的價值？它可能形成什麼精采？如果講不出價值，文章就難有亮點。

換句話說，獨特處未嘗沒有，卻不知有什麼可說之處。譬如，我很吵、天天聒噪，或者我很悶、總不講話，或者我愛玩、愛吃、愛睡，這有可說之處嗎？甚至，我就是覺得我很平庸，非要講出一個獨特處，到底要說啥？

《莊子．逍遙遊》：「今子有大樹，患其無用，何不樹之於無何有之鄉，廣莫之野。」我們的存在價值，常常就實用功能來決定。但這些思維，都屬有限的框架。若能跳出這個框框，每個生命的存在，本都各具價值。莊子說的大樹，哪怕是在無人顧盼的荒野，只是那樣杵著，任人「彷徨乎無為其側，逍遙乎寢臥其下」，那價值也遠過了功利實用的層次。它的存在本身，就是價值，是天地無限性的見證。同樣的，任何平庸的孩子，也都是天地之氣所鍾，更是父母的唯一：他承載著父母獨一無二的基因。

有了這個開闊性，再回頭看自己。聒噪，也可能是熱情、活潑、開創性。寡言，也可能是沉穩、冷靜、謹慎或內斂。愛玩、愛吃說不定是生命力旺盛，愛睡或許是凡事放得下，誰曉得？

關鍵在於，我們是否曾經好好審視過自己，檢驗過自己的特質，悅納自己的獨特性，甚至就自己特有的可能性嘗試開發。

換句話說，高中三年，你對於「成為獨一無二的自己」這件事，放過多少心力。這就是題目裡的一把鑑別標尺。