科技．人文聯合講座／政府應重視陸對台科技挑戰

我們從新聞媒體上都知道大陸在很多科技上有很驚人的發展，比方說，他們的太空科技、高速鐵路、電動車等等的成就，都是我們所熟悉的。其實我們也不必和大陸在以上的科技方面競爭，因為兩岸國情完全不同。我們必須重視的是，中國在工業發展上的一些優勢。

一、大陸的市場非常之大，這使得很多先進國家不得不和他有些來往。義法半導體是一家很大的晶片設計公司，但是他們卻選中了和大陸一家半導體製造公司合作。那家大陸公司並沒有非常突出的技術，但畢竟大陸的市場非常之大，難怪義法半導體會在大陸投片。

二、大陸有相當多科技人才，因此他們如果要發展某一種技術，在人才方面是不虞匱乏的。在過去，我們總以為大陸只有幾家非常有名的大學可以培養相當傑出的工程師，可是最近大陸很多不甚有名的大學也可以培養出不錯的工程師，這是我們應該注意的。

三、大陸政府相當肯大量投資在科技的研發上，而且他們有很多辦法是值得我們注意的；比方說，他們鼓勵廠商使用國產設備，至少也要試用。這對於大陸國內的設備和零組件研究是有幫助的。

四、大陸大部分的科技公司背後有政府的支持，因此他們可以將售價降低。這點對我們非常不利。最近國外媒體都在說，大陸政府要將他們的貨幣貶值，他們的產品就會更加便宜。

面對來自海峽對岸的威脅，政府一定要想出一套策略來接受這個挑戰。我有兩個建議：

一、政府應該用盡各種方法，來支持民間企業普遍地提高競爭力。

要知道，大陸大多數工業產品的品質也是很普通的，如果我們的工業產品品質愈來愈高，一定可以打敗大陸。但要提高工業產品的品質並非易事，公司必須要做長時期的研發，因此需要很大的經費，政府應該傾全力支持我國工業界做提高產品品質的研發。政府不必希望這種投資會有立竿見影的回饋，但是如果政府一直幫助我國的工業界，我們一定可以不必害怕大陸的。

二、政府應該去研究，為何我國很多中小企業有相當不錯的競爭力。

政府應該知道，我國雖然沒有那麼大的市場，但仍然有很多公司可以將成品賣到世界各國，這是非常不容易的。政府應該好好地和這些公司聯絡，設法了解這些公司之所以有競爭力的原因。科技公司如果要有競爭力，不僅依靠好的工程師，也依靠高階層的管理人員。相信很多有高競爭力的科技公司雖然產品不同，在管理上一定有共同的特色。

政府如果得到這些資訊，對於政策制定必有很大的幫助，當然也可以使我國能有更多的優秀管理人才。

我們絕不能忽視大陸對我們的挑戰，如果我們能很冷靜地思考如何應對，一定可以在這場競爭中勝利。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）