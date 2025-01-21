理性協商審預算 朝野合作破僵局

一一四年中央政府總預算審查過程，朝野對立激化，再次凸顯國會運作中協商不足的問題。執政黨與在野黨在預算攻防上的策略，既影響政策推動也關乎民意支持。當前局勢下，唯有朝野回歸理性協商才能解決僵局，推動國家治理向前邁進。

在野黨對預算案的監督是其憲政職責所在，合理刪減或凍結預算是基於審查的必要性，旨在加強對行政部門的監督，確保資源有效運用。執政黨卻將此視為「報復性審預算」，指控在野黨「胡亂監督」，試圖藉此營造輿論壓力，甚至暗中為推動「大罷免」做準備。

事實上，部會對被刪預算應保持謙卑態度，擬具充分的說帖，針對立委的質疑進行具體回應，以贏得支持。預算審查是朝野互動的重要環節，而非彼此攻防的戰場。執政黨若能展現協商誠意，將有助於促成理性討論，避免國會運作陷入無謂的對抗。

在本次審查協商過程中，執政黨總召冗長發言，未能展現充分的協商誠意，導致朝野協商破局。此舉不僅損害國會的正常運作，也影響預算案的審議進程。在朝小野大的情況下，執政黨理應以較低的姿態尋求共識，而非採取強勢策略；過度強硬只會加劇對立，進一步拖累政策推動。

立法院的運作應秉持「多數尊重少數、少數服從多數」的原則，透過溝通協調化解分歧。柯總召提出「雙罷」策略，試圖針對在野黨立委進行大規模罷免以改變朝野局勢，這種操作已忽略理性監督與民主精神的重要性，也造成社會過度動員，破壞安定性。

罷免本應是民意的最後手段，用以對不適任的民意代表進行懲戒，然若淪為政治操作工具，將會破壞憲政體制的穩定性，對社會和諧造成不良影響。執政黨應深思，採取此種方式是否能真正贏得民意支持，抑或引發更大的民怨。

面對國會僵局，賴清德總統已遞出「朝野喝和解咖啡」的橄欖枝。然而，善意必須以具體行動落實，雙方都應展現合作誠意，尤其是在預算審議的關鍵時刻，更需以理性為基礎進行審議。執政黨不應一味指責在野黨「胡亂刪減」，而應以具體數據與政策說明，證明預算的必要性與合理性。在野黨也應專注於政策內容的質疑與改善，以贏得更廣泛的民意支持。

此次總預算審查折射出國會朝野之間的深層矛盾，缺乏協商誠意成為僵局的核心原因。無論執政黨試圖推動大罷免，還是在野黨強調監督的正當性，唯有回歸理性、摒棄對立，和解才是解決問題的出路。這是憲政體制運作的基本要求，也是促進國會和諧、維護民眾利益的唯一途徑。