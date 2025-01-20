不檢討 大罷免會繼續成票房毒藥

草屯鎮長補選，國民黨候選人簡賜勝獲二萬六千五百餘票，以六成一的得票率，大勝民進黨候選人蔡銘軒的一萬四千餘票，領先一萬兩千票。蔡銘軒對於民進黨將此次補選定調為大罷免前哨站，不予置評。筆者則相信蔡銘軒本人，一定覺得這次被黨中央害慘了！

先整理當地網友對這次選舉的評論：蔡銘軒其實形象好，年輕肯打拚，草屯在歷屆選舉也是可藍可綠的搖擺鎮，民進黨前鎮長洪國浩曾拿下七成多投票率。這麼看來，說不定如果蔡銘軒脫黨參選，還能縮小差距。

誰知民進黨愈幫愈忙，將補選與罷免掛勾。行政院政委陳時中高喊「二月發動大罷免」，立委王義川說要「用選票讓藍白反省，選錯了改天又要罷免」，民進黨副秘書長何博文更要求草屯鎮民「為台灣人投下賭爛國民黨的一票」。於是多數單純支持蔡銘軒個人的選民，一聽自己這票與「認為藍白毀憲亂政」畫上等號，反而降低投票意願，並催出中間選民的不滿及國民黨的鬥志。

選後蔡銘軒表示，尊重草屯鎮民共同作出民主的決定，謙稱個人努力不夠，他會更積極傾聽民意深耕基層，好好的為草屯打拚。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤卻讓這樣公允的敗選感言前功盡棄，她說這次補選「與罷免一碼歸一碼」、「毀憲亂政的國民黨不要自我感覺良好、過度解讀」。選前將罷免與草屯鎮長補選連結的，是民進黨；敗選後批評國民黨將補選與罷免連結的，還是民進黨。這樣反覆無常、裝瘋賣傻的發言，毫無良心可言。

民進黨對於這次敗選，黨中央至今連個檢討敗選的新聞稿都沒有。除蔡銘軒個人，上列「戰犯」只會跳針批評藍白，沒有絲毫檢討過自己。只要民進黨仍舊不把反對自己的選票當民意，那麼歷經基隆市長罷免、草屯鎮長補選之後，相信「大罷免」會繼續成為票房毒藥。