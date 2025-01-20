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大罷免前哨大慘敗 綠委還在阿Q
草屯鎮長補選揭曉，民進黨極力宣傳的「大罷免」前哨號角不但沒響，結果出爐反而「大慘敗」，著實反映一句網路流行語：「潮水退了就知道誰沒穿褲子」。
民進黨立委許智傑受訪時卻說「地方選舉反而與罷免比較沒有直接關係」，還怪藍營「擴大解讀」，如此阿Ｑ的「精神勝利法」，實在讓人啞然失笑。奇怪，綠營全黨上下在選前，不是無所不用其極地把這場補選當成大罷免的造勢手段嗎？怎麼開票結果一崩盤即火速「切割」，說補選結果跟罷免無關呢？
我來幫這位綠委「恢復記憶」一下：綠營不分區立委沈伯洋去年底至草屯為自家候選人助選時，喊出「反攻號角要從草屯開始、遍地烽火」；民進黨政策會執行長王義川在一月初站台輔選時更痛批「藍委被人民發動罷免只是剛好」，並呼籲草屯鎮民「用選票讓藍白兩黨反省」；政務委員陳時中同樣「提醒」草屯鄉親要從補選到大罷免一路走下去。
這些民進黨人在選前的政治語言也才剛剛誇口，真想請問許智傑：你是忘記了，還是害怕想起來？
民主選舉本就有輸有贏，如果敗選的政黨與政治人物不願傾聽民意、好好沉澱反省，只想時時刻刻處心積慮於操弄、濫用罷免權把對手搞下台，以利自己能靠補選「奪位」，這樣「輸不起」的低級做法，只會被選民看破手腳而遭唾棄。
賴清德在近期主持民進黨中常會時曾說「民主，就是人民作主」；草屯鎮民已用選票證明「人民的眼睛是雪亮的」，只可惜綠營的「許智傑們」還是執迷不悟吧？
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