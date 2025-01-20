綠不在意補選 只想大罷免

南投草屯鎮長補選國民黨大勝民進黨一萬二千餘票，證明陳時中等助選時喊出的二月一日發動大罷免藍委行動，不被草屯鎮民所中意，甚至用選票拒絕了民進黨。然而，民進黨根本不在意這場敗選，反而更加蠢蠢欲動，大罷免一定會在年後正式發動。

民進黨之所以要發動大罷免，並不是因為柯建銘喊出「雙罷」，「大罷免」才出現，早在去年一月十三日大選結果出爐，國會出現朝小野大的新形勢時，黨內就意識到賴政府上台後一定會寸步難行，所以早就有人主張要把「罷韓」經驗拿出來操作；因此，新國會開議選舉立法院正副院長時，五十一席綠委若能聯合白委八票，就有可能擊敗藍委加無黨籍共五十四席。惟當時柯文哲注意到新國會運作，白營有其關鍵性地位，看議題來操作，極有可能「左右逢源」；八票統進統出，在一開議時即表現出民眾黨的自主性，所以最後由韓國瑜與江啟臣出線，讓綠營恨得牙癢癢，卻也無可奈何！

自此綠營在國會的運作節節敗退，藍白聯手通過國會改革法案之後，綠營驚覺若是讓藍白「得逞」，那麼以後立法院綠委五十一席即成了「空氣」，如何支援行政系統呢？所以賴清德和行政院馬上聯手祭出釋憲手段，擋下這個法案。沒想到藍白聯手運作更加純熟，綠營想到的就是抓住京華城案來牽絆住柯Ｐ，結果上演北檢「押人取供」，關了柯Ｐ四個月之後，將之起訴並求處重刑；但起訴事證薄弱而經不起考驗，還連續抗告繼續羈押，高院配合讓柯Ｐ只能待在台北看守所過年。

綠營的政治盤算，原以為只要押住柯Ｐ裂解白營，即可從中拉攏或威逼白營，好讓綠營變成國會最大黨。卻沒想到「一一一釘孤枝」逼出數萬人上街頭向賴政府抗議司法不公，藍白被迫更密切合作，讓綠營發覺大失算。因此，柯總召趕緊大秀「一個人的江湖」，高喊「雙罷」、「大罷免」，有意創造綠營新的群眾運動。而陳時中、王義川與沈伯洋等人在草屯鎮助選時，正好把綠營在國會的嚴重受挫，轉換成為大罷免的新口號來號召綠營選民，企圖凝聚各地綠營基本盤，好用二成五的低門檻來起烽火罷藍委，準備重返國會最大黨。

只是草屯鎮長補選結果，綠基本盤不但沒有傾巢而出反而慘敗；關鍵就是補選主調只談「大罷免」，不談為鎮民創造福利的政見，因此收到反效果。賴清德上台至今沒有福國利民的政策，反而只有鬥，不斷地內鬥、鬥在野、鬥中國。邀韓國瑜喝和解咖啡時，雖喊出「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，柯建銘卻在立院大喊罷韓、大罷免，製造更多對立與仇恨。這樣根本不是在治國，更談不上福國利民。

所以儘管綠營有意全面推動大罷免，但既非為國為民，只為民進黨一黨之私，實在讓民眾都看不下去啊！