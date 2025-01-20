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優化檢舉制度 補銀行員涉詐破口

聯合報／ 李秉錡／地檢署檢察官（新北市）

台灣銀行夫妻檔行員組成詐騙集團，詐騙上億元，近日又攻占媒體版面。自二○二三年起，已有三家銀行員工涉入詐團案件，可知在金融機構努力打詐氛圍下，詐團要硬碰硬，突破金融機構打詐防線愈來愈困難，轉個彎滲透金融機構員工，以內神通外鬼方式，會是一個更容易的選擇。這個趨勢，凸顯高度重視金融機構員工不法行為的必要性。

雖然極多數的金融機構員工都是謹守本分，認真工作，但樹大必有枯枝，尤其在詐騙盛行的今日，抗拒不了高額金錢誘惑，一時失慮，鋌而走險的事，如果愈來愈多，或許也不難想像。

金融機構必需高度重視員工涉案的打詐破口，要盡速有效補起來，避免破窗效應。而且洗錢防制法二○二三年修法後，金融機構員工涉有洗錢犯行，除非金融機構有盡力防止，否則最高可處金融機構十億元罰金。因此，對防免員工不法行為這事，金融機構不論從社會責任或法規義務，都責無旁貸。

要在金融機構建立誠信經營文化，避免員工從事不法行為，主軸是在公司自治下，企業以業務、法遵及風控、稽核等部門，建立三道防線，再輔以金管會外部監理，引導並檢查公司內控及稽核制度持續維持有效。

國際稽核協會與舞弊稽核師協會，於二○二三年共同出具一份「建立最佳檢舉熱線計畫」報告，提及發現企業舞弊方式的第一名是「檢舉」，占四成二；比第二名「內部稽核」占一成六，高出甚多。

檢舉制度在企業中非常重要，內部人最容易發現內部人在做壞事，而檢舉熱線成敗的最重要因素是檢舉人的「信賴」。

我國於二○一八年在「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」增訂第卅四條之二，引入檢舉制度，強調要由獨立性單位負責受理及調查。此條文是放在法令遵循制度章節下，多數機構因此將檢舉熱線設在法遵部門。

目前金融業的檢舉制度在相關辦法、實務守則可供參與，並在金管會高度監管重視下，設計上多已有基本架構，但僅憑此並不足以贏得某些企業內部檢舉人的信賴。許多知道舞弊事件的人，在不信任企業內部管道下，寧可選擇沉默，或對外向金管會、執法單位及媒體檢舉。

檢舉人不願透過內部熱線檢舉，核心原因就是內部單位獨立性不足，擔心檢舉後身分曝光。而前揭報告調查，若只有內部熱線，有高達二成一的受訪者認為檢舉制度無效或效果很低；但若引入獨立第三方外部熱線供檢舉人選擇，則大幅下降到一成一。因此，應利用獨立第三方強化檢舉制度的信賴感。

金融業各業公會發布的公司治理實務守則，在檢舉制度中都已提到可委託外部獨立機構受理檢舉，但長年來幾乎沒有金融機構引入外部熱線，非常可惜。

金融業的誠信經營，從早期頻繁見到理專挪用款項，到近日員工涉入詐團事件，已備受質疑。

在這個節骨眼上，希望金管會能鼓勵金融業採用第三方獨立熱線，優化檢舉制度，期能嚇阻、防止並提早發現企業舞弊事件再發生。

打詐 洗錢 詐騙集團

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