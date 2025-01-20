科技．人文聯合講座／挑戰律法的遊俠

傳統農業社會，春耕、夏耘、秋收到冬藏，一年到頭農民與農事緊密合而為一。他們不可能四出遊玩，農民是生產者也是封建政權的資產，每個男丁成為稅收最小單位。西方中世紀莊園社會，依據教會鐘聲日出而作日落而息，遊覽只有在律法允許下才有可能，即使如此，大規模的民變依然層出不窮。

遊俠是古代傳統社會最特別的人物，到處為人打抱不平，一諾千金，視死如歸，形成王權之外另一股很難抑制的力量。譬如，先秦專諸刺王僚，戰國四大公子手下人才濟濟，文能出策謀畫，武能逞其武勇，為君分憂，貴為齊國公子孟嘗君門出使強秦，為躲避羈押為人質，依然要靠著雞鳴狗盜之門客的口技，才能躲過暴秦追捕的厄運。

遊俠的極致是以一人生死之力而撼動天下，荊軻刺秦王，成為柔弱的燕國無可奈何之際的一線生機，燕太子丹孤注一擲，悲壯地希望扭轉乾坤。

《史記》作者司馬遷著有《遊俠列傳》，序文引用韓非子「儒以文亂法，而俠以武犯禁」作為開頭。儒士以文章而擾亂國家的律法，遊俠則使用武力違反國家的禁令。兩者都受人們所譏諷，但是歷代儒士多聲名顯赫，流傳於史冊，遊俠的祖師爺季次、原憲卻終身居家簡陋，不厭於粗食布衣。司馬遷認為這些遊俠們，行為雖然違反國家律法，但是「其言必信，其行必果，已諾必誠，不愛其軀。」不吝惜自己的生命，為人排難解紛，救人於危難，懲罰加害者，又不誇耀自己的本事，也恥於說出自己給人的恩惠。

每當我們看到美國西部影片那些破壞法紀欺壓弱者受到懲罰時，總會大快人心。日本朝日電視台電視劇《暴坊將軍》從一九七八年到二○○八年，歷久不衰，松平健演出第八代將軍德川吉宗，假扮武士德田新之助到處明查暗訪，給予為非作歹的豪強致命打擊，當壞人被繩之以法時，這位國家律法的最高領導者總會喊出大快人心的話，「快快切腹謝罪吧！」英國諾丁罕雪伍德森林（Sherwood Forest）住著俠盜羅賓漢（Robin Hood），劫富濟貧，成為西洋俠客原型。武俠小說裡的俠客，飛簷走壁、百步傷人的氣功，超越世俗能力，具有鏟奸除惡的力量。

日本統治時期，民間逐漸出現廖添丁與紅龜的故事，總讓日本警察咬牙切齒，為處於社會底層受到壓抑的廣大群眾一吐怨氣。電視劇《包青天》劇情最高點，就是龍頭鍘、虎頭鍘、狗頭鍘開鍘時，罪犯受到應得懲罰，電視機前的觀眾熱血沸騰到頂點，積壓已久的怨氣獲得紓解。試想如果沒有懲罰皇親國戚、高官奸臣的龍頭鍘、虎頭鍘，公平正義恐怕削弱許多。司馬遷引用《莊子．胠篋》的話「彼竊鉤者誅，竊國者為諸侯，諸侯之門而仁義存焉。」這些竊取鉤子這等日常物件的人被處死，竊取國家的人卻成為諸侯，他們以仁義道德作為掩飾，人民被其蒙蔽而歌頌他們的仁義，十分諷刺。

每個時代都有俠客，世界各國文化裡面，俠客成為紓解不公不義的象徵，當代俠客以一種集體意識存在，不斷對無法伸張正義而發出不平之鳴，成為超越現實卻又揮之不去的正義化身。

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）