川普2.0 美中關係本質是交易

在全球華人即將迎來小龍年之際，全世界先迎來了川普2.0。此次川普的回歸，一般預料美國向來強調的「以規則為基礎的國際秩序」，將呈現更為鮮明的「以實力為基礎的國際秩序」。也就是說，對川普而言，全球民主人權自由價值的重要性，必須讓位「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）目標；亦即川普將基於「美國優先」進行交易。基於上述判斷，川普2.0時期，美中關係反而不如預期悲觀。

根據大陸官媒報導，一月十七日大陸領導人習近平已和美國候任總統川普通上電話，「習川」通話有幾大重點：一、中方認為中美難免有分歧，但可找到解決問題的辦法。二、中方希望中美經貿本質是互利互贏，不是衝突對抗。三、中方重申對美既有「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則外，還多加一句兩國要「加強合作」。除此之外，中方還希望美方「務必慎重處理」台灣問題；雙方亦就烏克蘭危機、巴以衝突交換了意見。最重要的是，川普亦表達了希望盡快與習近平見面的期待，且雙方同意建立戰略溝通渠道。

對川普來說，其任期僅有四年；甚至二○二六年美國期中選舉前，川普必須有所作為，否則若國會選舉共和黨無法取得多數，川普也將成為跛腳總統。從上述訊息來看，美國雖然仍將大陸視為戰略競爭對手，但具有強烈現實主義特質的川普清楚知道，要達成他所承諾美國人民的目標，並非一味「抗中」就可以達成。誠如他稍早之前所說「美中合作可解決世界所有問題」；換言之，如何與大陸達成交易，將是川普ＭＡＧＡ願景中最重要的一塊拼圖。

之所以如此，是因為即使如拜登所說，他任內最大的成就是讓「中國永遠無法在經濟、科技競爭超越美國」；但實際上無論是從經濟、軍事、甚至文化等綜合實力來看，大陸已然位居世界強權之列；即使大陸之前因為急於推動產業改革，以致過激的打房政策及對產業過度監管，讓新冠疫情後大陸經濟面臨諸多挑戰。但從日前公布數據來看，大陸經濟仍有一定能量。

舉例來說，去年大陸ＧＤＰ總額達一三四點九兆（人民幣，下同），增速仍然達到預期的百分之五；貨物進出口總額則為創下歷史紀錄的四十三點八五兆，維持全球貨貿第一大國地位。

值得注意的是，大陸已經成為全球一五○多個國家和地區的主要交易夥伴，深度鑲嵌在全球生產體系中；連續十六年全球第二大進口國的地位，更增加大陸對美談判的底氣與籌碼。

即使川普視大陸為對手，且大陸確實遭遇一些逆風，但對務實且以經濟為核心政策的川普來說，ＭＡＧＡ的實現絕對不可能寄託在未定之數的「中國崩潰論」。因此可以預視，川普主政下，美中將在「鬥而不破」的博弈中，透過不斷的交易達到平衡。

面對多變川普回歸下的美中新變局，台灣除了要對上述情境有清晰的認識，更重要的是要能審時度勢、靈巧如蛇因應，才能避免成為美中交易的籌碼。如此，相信台灣的二○二五將蛇來運轉！