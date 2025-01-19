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做對5件事 避免孩子走偏

聯合報／ 王坤楠／照服員（新北市）

日前死刑犯黃麟凱被執行槍決。首先想要請問廢死聯盟，若受害者是你們的姊妹、媽媽，那你們也仍主張「尊重生命，反對死刑」嗎？若答案是「ＹＥＳ」，那小弟會九十度深深地向你們行三鞠躬禮並拍拍手，也會誇讚你們真的非常「有人性」！這是一個「尊重殺人犯的生命」，而不尊重被殺死的人的生命的聯盟。也建議來日不管是誰執政，若遇選舉時順便辦一個「是否廢除死刑的公投」，好嗎？

其次，想要深究探討的是如何避免養出像死刑犯們的子女，這涉及到家庭教育，建議目前有學齡前子女的夫婦倆，能夠：

一、盡量不要用「凶惡的口氣」或出手教訓子女，因將來子女長大後有可能會學父母罵人、打人甚至殺人，請用「講話的方式」與溫和的語氣，並帶有鼓勵的方式來教導子女。

二、夫妻的家庭教育理念要一致，不要一個扮「白臉」，另一半扮「黑臉」。

三、絕對禁止在子女面前吵架。

四、孩子在學齡（滿六歲）前最重要的是教導他們：「聽父母講的話語，對父母師長要有禮貌」。

五、教育子女絕對不能拿你（妳）在社會上的「人際關係」很活躍融洽，即「做人很成功」的那一套方法來用，若如此反而可能會造成反效果，要教子女學會照顧自己，不能讓孩子一個口令一個動作，造成孩子依賴心理重，將來無法獨立、獨當一面。

以上是筆者四十幾年來的深切體悟，拙見僅供參考，最後再建議夫妻婚後要多涉獵有關親子教育及發展心理學的書籍，不僅對家庭教育有直接幫助，對社會、國家來說也是間接有益。

子女 廢除死刑 父母

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