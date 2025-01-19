獻給站在九又四分之三月台的學測考生

從小看著長大的孩子，和樂隊夥伴從去年夏天開始互相打氣吶喊：「一一四年度學科能力測驗，倒數…。」昨（十八）日登場應試；恰巧剛看電影「哈利波特：神秘的魔法石」，覺得考生們像是準備前往魔法學校的新生，站在九又四分之三月台，推著所學所知的行囊，快跑進入未知又嚮往的全新階段。

這世界的確是個超級魔法學校，列車上就有性格、本事都不同的夥伴，一定會遇到搞不清是正是邪的石內卜教授，也不清楚佛地魔在哪裡？但絕對必須學習更多的知識與技能，以便在千變萬化的人世，擁有謀生之道與判斷能力；應考的孩子形容學測是「今年的第一個任務」，願你們專注當下，盡力而為。

詢問身邊的朋友們，全都是「聯考時代」的中高齡，還有讀高職的友人，當年是參加保送甄試，儘管求學通關過程不同，年過四十，所有人都忘不了當年的緊張，因為在應考與放榜前，無人確知自身在同期考生之中的最終排名；一如生涯競賽中，總有無法預想的轉折，甚至繼續發現不同的趣味領域。

在網路與人工智慧引路的當代，願所有考生都搭上渴望的班車，在大學階段，用更多更大的友愛與勇氣，挖掘寬闊厚實的思維，助自身與時代，奔馳出明亮愉快旅程。

學測是人生中重要的一天，但也不是唯一的一天、唯一的任務；願你們每天都健康快樂，穿越障礙、解題順利。