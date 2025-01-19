聽新聞
0:00 / 0:00

獻給站在九又四分之三月台的學測考生

聯合報／ 李淑娟／文字工作者（台北市）

從小看著長大的孩子，和樂隊夥伴從去年夏天開始互相打氣吶喊：「一一四年度學科能力測驗，倒數…。」昨（十八）日登場應試；恰巧剛看電影「哈利波特：神秘的魔法石」，覺得考生們像是準備前往魔法學校的新生，站在九又四分之三月台，推著所學所知的行囊，快跑進入未知又嚮往的全新階段。

這世界的確是個超級魔法學校，列車上就有性格、本事都不同的夥伴，一定會遇到搞不清是正是邪的石內卜教授，也不清楚佛地魔在哪裡？但絕對必須學習更多的知識與技能，以便在千變萬化的人世，擁有謀生之道與判斷能力；應考的孩子形容學測是「今年的第一個任務」，願你們專注當下，盡力而為。

詢問身邊的朋友們，全都是「聯考時代」的中高齡，還有讀高職的友人，當年是參加保送甄試，儘管求學通關過程不同，年過四十，所有人都忘不了當年的緊張，因為在應考與放榜前，無人確知自身在同期考生之中的最終排名；一如生涯競賽中，總有無法預想的轉折，甚至繼續發現不同的趣味領域。

在網路與人工智慧引路的當代，願所有考生都搭上渴望的班車，在大學階段，用更多更大的友愛與勇氣，挖掘寬闊厚實的思維，助自身與時代，奔馳出明亮愉快旅程。

學測是人生中重要的一天，但也不是唯一的一天、唯一的任務；願你們每天都健康快樂，穿越障礙、解題順利。

學測 朋友

延伸閱讀

114學測自然／補教估較去年難一些 但5標不變

114學測首日 高雄數學A及自然缺考233人、257人

蛇年必看「哈利波特」跩哥馬份犯太歲 爬說語慶20周年

8集看好看滿！《哈利波特》全集馬拉松聯映來了 上午開演一路播到隔天

相關新聞

政府打房的另一種思路

日前住都中心花敬群董事長在「信義兒福Ａ２基地公辦都更案」簽約時，宣布此案中B1-1基地將於今年底前完工，成為台灣首例「使...

星期透視／川皇登基 藍綠白競逐翻新頁

美國總統川普將上任，日前總統賴清德也接見赴美慶賀團成員，並和團長立法院長韓國瑜互動，賴韓交鋒高手過招，包括賴說中華民國台...

名家縱論／再論九二共識史實與實踐功能

有些話不得不一而再，再而三的說，因為事實真相不容扭曲。

川普2.0 台房市風向標？

近年來，台灣房地產市場在國內外多重因素的交互影響下，呈現出結構性調整的趨勢。其中，美國的經濟政策變化對台灣房地產市場的間...

正視少年犯罪「量增質惡」

去年十一月，警政署發布一一二年警政工作年報，該年報是目前最新的治安官方統計，從該統計可知，台灣在一一二年的全般犯罪狀況，...

獻給站在九又四分之三月台的學測考生

從小看著長大的孩子，和樂隊夥伴從去年夏天開始互相打氣吶喊：「一一四年度學科能力測驗，倒數…。」昨（十八）日登場應試；恰巧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。