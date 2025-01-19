星期透視／川皇登基 藍綠白競逐翻新頁

美國總統川普將上任，日前總統賴清德也接見赴美慶賀團成員，並和團長立法院長韓國瑜互動，賴韓交鋒高手過招，包括賴說中華民國台灣、韓講中華民國，韓希望賴總統和黨團總召柯建銘說「不要那麼硬」、賴回說「院長與柯總召要多喝咖啡」外，賴總統也交付傳達祝福、堅定民主、台美關係新里程碑三項任務；韓則提及保護中華民國、民主自由、維護台美關係、兩岸和平等「台灣安全四隻腳」，賴韓你來我往，已藉川普就職，展開藍綠新一輪攻防。

加上川普競選時稱要對台灣收「保護費」，與台灣搶走晶片生意所衍伸的對台新政策，更可能對藍綠鬥爭添柴加薪；遑論民眾黨日前「釘孤枝」活動中代理主席黃國昌以英文控訴總統獨裁、司法不公，更上綱到「賴清德下台」，當然也期待藉川普上台、藍綠皆可能打「美國牌」的當下，凸顯民眾黨的存在感，避免邊緣化，一時間，隨著川皇登基，藍綠白較勁已拉開進階攻防帷幕。

台美關係堅若磐石是賴政府主打且勢必維持的主調，即便「疑賴論」未消及川普對中和戰兩手策略明顯，也不表態是否出兵保台，情勢對我未必有利，但賴政府在沒有選項的情況下，對美押寶已不得不然 ；可預見的，國防預算與對美軍購勢必增加來滿足川普收「保護費」的需求，高階晶片及產製流程等最強籌碼是否能在美國逐漸加壓的情況下固守，或有懸念。國防安全研究院最新民調顯示，四成七的受訪者認為應增加國防預算、二成七認為可增加對美軍購，但仍有四成九的民眾反對晶圓廠赴美設廠，凸顯民進黨與美互動利基與風險參半。

利基包括國防預算調升或增加對美軍購，就算對美保護費議題處理不到位、甚至導致喪權辱國的疑慮，只要賴政府能藉此讓川普埋單，民眾或也雖不滿意但可接受，在野就算攻堅，得分機會也不高；但若川普將相關議題掛鉤台積電、包括先進製程與美同步等議題，賴政府稍一不慎風險便拉高，遑論晶片議題若順了美國的意又換不回等值回饋這種「賠了夫人又折兵」的情況發生，衝擊政權將不會是危言聳聽。

對國民黨來說，除前述守不住台灣晶片利益勢必成為藍軍攻堅破口，韓賴交鋒中特別點出「安全四隻腳」中的兩岸和平，當然也是藍軍籌碼，特別是對比民進黨將所有雞蛋押美國而缺少選項的情況下；只要藍軍能找回兩岸議題手感，衝破不利兩岸關係互動的社會氛圍，拉陸制美、親美和中的過去實踐或政策綱領，便可能在美國倘無限制攫取台灣利益時，明顯區隔民進黨政府，創造攻堅的有利氛圍。

至於民眾黨，雖川普上台所強化的藍綠對峙未必能有讓其躋身主場的機會，但黃國昌已宣布角逐主席補選，以其議題造勢的能耐且因柯文哲案與綠軍結下的仇怨，在川普對民進黨進逼、民意反轉時，白軍對綠進行側翼戰勢所必然； 即便定位賴政府為獨裁威權體制與司法不公的主軸，未必能讓賴清德傷筋動骨，但逐漸累積的戰果也足以讓賴及綠軍夠嗆，白軍藉以維穩並強化主體性的機會便更高了。

川皇登基、震動世界，牽動的藍綠白較勁，亦讓人驚心動魄。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授）