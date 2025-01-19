名家縱論／再論九二共識史實與實踐功能

有些話不得不一而再，再而三的說，因為事實真相不容扭曲。

最近海基會高層指出一九九二年海基會與海協會在香港的會談沒有共識，也沒有白紙黑字的「九二共識」。

民進黨已經執政十幾年了，還糾纏於否定「九二共識「的論戰，這反映兩個基本事實，第一、民進黨至今仍然無法擺脫「九二共識」的影響。第二、否定「九二共識」更凸顯民進黨在兩岸政策上的蒼白無力，至今仍然無法找到一個可以替代「九二共識」的兩岸共識，落得兩岸兵凶戰危。

到底有沒有「九二共識」？共識是代表雙方的默契，並不一定要有簽署協議的形式。扼要地說，當年香港會談我方提出「雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」的論述，這是根據李登輝總統任內國統會通過的「關於一個中國的涵義」決議。

在雙方「認知各有不同」的情況下，我方提出「以口頭聲明的方式各自表述」的方案，大陸海協會表示「充分尊重並接受貴會的建議」，因此從雙方換文的過程和內容，充分顯示雙方是具有共識的。

至於共識的名稱，一般對歷史事件的處理方式，就是準確描述其過程，即使是當事人也可能未給予特定的名稱，後人為了方便記憶與賦予特定功能，「九二共識」因此成為兩岸關係的通關密語。

檢驗「九二共識」是否存在的關鍵在於它的實踐性，實踐才是檢驗真理的唯一標準。首先，「九二共識」是由我方提出，被大陸接受並載於黨的文件當中，共識確實。其次，雙方願意在此共識下展開交流與協商，累積互信並達成協議，以制度保障兩岸的和平與穩定，美國國務院還讚譽為六十年來兩岸最和平的時刻。

以「九二共識」為基礎的大陸政策，不僅是國民黨與大陸的共識，也是經過民主程序選出的中華民國政府的大陸政策，如果否定「九二共識」的存在，豈不是要否定當時多數選出執政的合法性？那我們又要如何看待現在少數當選的民進黨政府？

最後，不能因為大陸對於「九二共識」有不同的說法，就否定它存在的事實，自己是誰必須由自己來決定，有自信才有地位與尊嚴。

無論就形式要件以及實踐效能來檢證，「九二共識」的確是「存在」與「有效」的。現在政府當然可以說因為時空環境的改變，無法認同前任政府的政策，但是不能曲解歷史，否定它的存在與功能。

大陸最近宣布將開放上海與福建居民赴台團體旅遊，希望民進黨政府不要再將其視為大陸統戰的策略，盡快解除對中國大陸的旅遊警戒，並解除禁團令、恢復疫情前的航點。

川普與習近平近日在通話中表示，兩人將盡一切努力維護世界和平與安全，日本與大陸恢復了政治與軍事交流，歐盟也計畫在今年五月與大陸舉行高峰會，天下風勢已經轉變，民進黨政府切莫再逆風而行。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）