陸觀光示好 用雅量接受

去歲春節前夕，台灣宣布對大陸旅遊「禁團令」，當時業者「連年夜飯都吃不下」。大陸文旅部今年同樣在春節前宣布「近期恢復福建、上海赴台團隊遊」。大陸遊客近期因王星事件對泰旅行卻步，上周末中國至泰國機票退訂量大增百分之一五五，台灣相對泰國之旅遊安全性不言可喻，此正是台灣爭取陸客觀光大好時機，但我官方是否會考慮旅遊業者生計，大度接下陸方示好的橄欖枝？

陸方對於開放對台觀光可說一貫主動出招，但考量台灣軟釘不斷，故步調緩慢。去年馬習二會，習近平主動說出：「樂見大陸民眾到台灣看看」，暑假期間即開放福建居民到金馬旅遊；去年底雙城論壇時上海副市長華源表示：「也希望上海市民多來台灣、台北看看」，可看出陸方在開放福建民眾至金馬觀光後，再進一步到台灣本島旅遊的「善意」持續政策。

無奈年底兩岸對口單位的「三不」和「三問」針鋒相對，元旦賴清德總統喊話，應先由「觀光小兩會」台旅會、海旅會先談判；本周兩方對口單位又在爭執「陸客團名單」擱置羅生門。現大陸文旅部主動宣布開放，開放球回到台灣手上，接或不接？是否對應解除台灣至陸旅遊禁團令？

倘賴清德從連任政治角度考慮，在大法官釋憲被認為實質廢死後，十六日法務部卻又突然執行死刑，這是蔡英文執政迄今以來民進黨政府的第三例，司改會在現場吶喊：「拒絕政治判斷」，顯示賴面對支持死刑的八成民意，也不得不做出執行死刑的「政治」動作。因之，賴若接下陸民來台觀光，觀光業者對於賴遲不開放之「仇意」絕對有削減作用，有助賴民意支持度拉升。

賴堅持兩岸互不隸屬，或許擔心開放觀光，台灣民心傾向大陸，但這實嫌過慮。日前筆者首次回漳州老家，行前詢問子女欲一起同行否？老三糾正說：「那是爺爺的老家，不是你的老家。」誠然！五字頭的我在台灣出生，因幼時跟先父相處，知悉老家何處，而年輕人生在台灣、長在台灣，皆言自身就是「台灣人」。兩岸血脈相連關係，的確會因政黨刻意扭曲之課綱而稀釋，台灣四十歲之下之青壯世代，對於對岸之「祖國心」淡薄，實為必然。

從業者角度，開放陸客來台觀光有百利無一害，若政府決定接受陸客來台，業者如何調整自我體質與接納容量實刻不容緩。在陸人怯泰之際，春節時若能迎來首批陸客，將是疫情大旱後之甘霖。

至於兩岸因觀光開放而和緩緊張情勢，乃無庸置疑。猶記返鄉在漳州一帶叫車，不論是健談年輕帥哥、中年靦腆師傅或資深嚴肅司機，一聽我是返鄉旅行，莫不笑逐顏開與我暢談，表示歡迎多回來之意。

寇準詩：燕有情還至，花無主亂開，既然陸方已表達開放福建、上海至台，台灣民眾大可用最熱情和直接的方式，讓陸客喜歡台灣、愛上台灣，促使兩岸和平相處，何懼陸之統戰。