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誰有權利寬恕凶手？

聯合報／ 王瀚興／律師（台北市）

死刑犯黃麟凱日前遭槍決，他曾是死牢裡最年輕的死刑犯，也是賴政府上台後第一個執行的死刑犯。對於死刑，常有大哉問：「究竟誰有權利寬恕凶手？」

殺人償命不是封建時代遺毒嗎？怎還不廢除死刑？《舊唐書》上說，梁悅因幫父親報仇而殺人，韓愈對此提出議論。其後，梁悅遭判杖刑一百後流放，免了死罪。

不只中華法系如此，西方法學對殺人者、被害遺族復仇等難題，也有漫長演化。像意外人傷，在古歐洲會演變成兩族群勢不兩立、互相報復。是以立法者將「復仇」收歸國家，不再讓私人妄為。申言之，今日法律並非沒有「復仇」，而係轉為其他彌補方式，但唯獨對故意殺人者仍保留死刑。若斷然廢死，無疑讓被害者與遺族無從復仇，更違背人民對正義的託付。

那死刑犯若具備「教化可能性」，可否免死？現代刑法，自非單純以牙還牙，但仍需考量「應報」與「罪刑相當」；但若非死刑無法防制最嚴重罪刑時，不應考量「教化可能」。是以，既然黃麟凱連取兩條人命，乃最嚴重之罪，又哪來槍下留人之歪理？

「誰有權利寬恕凶手」？北京清華大學教授張建偉曾撰文：復旦大學林森浩殺害同學黃洋，居然有一七七名同學聲明要代替黃洋，給其貧困的父母盡孝，如何口惠，實不至？此其一；且企圖影響司法，創造與論，此其二；公開信件，給黃洋父母與遺族壓力，此其三。張結論認為：除被害者與被害者父母或遺族，任何人都無權寬恕凶手！越俎代庖者，既無聊！又無恥！

試以《銀河英雄傳說》名句為結。英明神武的萊因哈特云：「人民要的不多，公平的審判與稅賦。」凶犯一再逃死，不能謂撫平被害人；養著定讞死刑犯，慷遺族與人民之慨，何來公平正義之有？

廢除死刑 殺人 父母

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