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假預算攻防 綠推大罷免

聯合報／ 伍豪／文史工作者（高雄市）

當賴總統邀朝野立委到總統府喝咖啡，民進黨立院黨團總召柯建銘卻在預算朝野協商獨跳「水上芭蕾」，藉以癱瘓議事。此外，行政院不與在野立委溝通，而要各部會舉行記者會哭窮，還藉各種補貼經費被刪之名，情勒各行業與全國百姓；同時，親綠側翼則以各種手段對在野黨立委抹黑。執政黨似乎不在乎預算與施政績效，只想把在野砍預算的大刀變成迴力鏢，拿來推動大罷免

近期筆者讀到日本作家司馬遼太郎所著的《關原之戰》，描述日本最大規模的內戰，背景是豐臣秀吉剛死，當時日本最有實力的大名德川家康有意取而代之。若天下太平，家康無法遂行其願，於是他不斷挑起事端，並透過分化、抹黑、造謠，將豐臣秀吉家的勢力一分為二，並挑動兩方對戰，最後支持家康的東軍，只用半天，靠著成功策反敵軍，大敗由石田三成領導的西軍，為他日後建立江戶幕府奠下成功的基礎。

看看最近綠營對預算攻防的操作手法，他們不尋求以溝通、協商爭取預算通過的正常程序，而是藉由記者會造謠或網路梗圖抹黑的手段，目的或許就是要推動大罷免來改變國會朝小野大的局面。

在野黨立委僅對預算提案，這是正常的審查程序。馬英九執政時期，民進黨對行政院提出的預算，也常以千案案海來進行審議。經過行政團隊溝通、朝野協商、委員會預算處理及院會審議後，多會通過各方可接受的版本。然而這次民進黨政府及老柯似乎鐵了心想推大罷免，所以既不溝通也不協商。

現在民進黨施政無能，還以司法追殺異己，並透過預算攻防營造在野監督亂象，以利推動大罷免，這計謀能否奏效，就看藍白是否能接住綠營拋出的迴力鏢了。

民進黨 溝通 罷免

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