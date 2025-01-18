韓國瑜赴美賀川普就職 台應表明非麻煩製造者

立法院長韓國瑜率領川普就職慶賀團即將啟程，賴清德總統日昨接見慶賀團並賦予該團三任務，期盼傳達台灣人民的誠摯祝福、對民主的堅定承諾，並建立台美關係新里程碑。

行禮如儀的接見，賴總統致詞和府方發布新聞皆出現「去年台美剛慶祝《台灣關係法》通過四十五周年」文字。但該法緣由係在卡特政府片面宣布與中華民國斷交，我方進行艱困談判，且美國會和民意支持台灣安全下催生，請教賴總統：斷交何來慶祝？美國務院和智庫如提及該法，僅出現「施行周年」文字。賴政府國安團隊無論其唯美是從或無心之過，令人費解。

近年來，逢美新總統就職，總統府循例派出慶賀團，係我方自發性組團，美國在台協會除被照會我團行程，給予機場禮遇通關外，我團與美「國會正副總統就職典禮聯合委員會」的邀請無涉。

按該委員會慣例，前來觀禮門票只發給正副總統家屬、歷任總統與其夫人、聯邦參眾議員、最高法院大法官、外交使節團、內閣成員及被提名人、國防部最高階軍官組成的參謀首長聯席會議、州長等人，貴賓座位區，含我方慶賀團內，安排於國會大廈戶外典禮的主舞台；另觀禮者尚包括登記索票的二十萬名民眾，其座位大致分布於主舞台周邊及大草坪，為了安檢需要，民眾現場報到時間較主舞台貴賓提前四至五小時。

元月華府天候嚴寒，當年雷根總統連任就職逢大風雪肆虐，戶外典禮臨時改至室內舉行。以○九年歐巴馬就職為例，我慶賀團除時任王金平院長外，含前副總統呂秀蓮及郝龍斌市長等不同黨派人士多人，雖未降雪，慶賀團在戶外忍受數小時零度低溫，駐美代表處為團員準備禦寒氈帽、手套、暖暖包等。

除觀禮外，當年王前院長一行也出席大華府地區僑團盛大聯合公宴，代表政府宣慰僑胞是行程重點之一。華府地區僑社之多樣性有如台北政治光譜，團員於結束僑宴後，則分別與不同屬性的僑團互動。

今年我慶賀團規模比往年略減，時值美政府新舊官員交接，韓院長和立委行程雖含與美方政要、智庫學者及僑界代表會晤，恐難見到新政府高階官員。

由於賴總統欲傳達美方的主訊息不明確，建議韓院長聚焦台海安全，在美會見國會議員、美方官員，或與傳統基金會等智庫學者座談，明確表達台灣人民是愛好和平的維護者，非麻煩的製造者，維持與台灣友好關係符合美國的政治、安全及經濟利益。請川普政府各部門忠實執行台灣關係法，並繼續提供我防衛性武器，協同維護印太地區的和平、安全及穩定。相信韓院長將不負國人和賴總統所託，除了讓世界看見台灣，也聽見台灣人民心聲。