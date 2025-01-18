四接沒有更佳替代方案嗎

台電協和電廠改建第四天然氣接收站（四接）第六度闖關環評初審。正當輝達總部準備要來台灣設廠之際，經濟部郭部長豪氣地說，輝達即使要一百億度電也沒問題，似乎是被拿來作為四接環評一定要通過的強烈說詞。

歷經冗長的討論後，環評初審會最後以兩案併陳提送環評大會，等於是將戰線延長。面對爭鋒相對的正反兩方，環評委員壓力之大可想而知，因此不願遽下結論，這是可預知的結果。

除了地方強烈抗爭，基隆市長更帶頭反對，因此即使未來在環評大會強渡關山，但是否得以順利施工興建，仍有太多變數。相對桃園觀塘三接環團反對的重點僅是珍貴的藻礁之保護問題，四接除了同樣有影響海洋生態的疑慮外，更多了影響船舶進出的航道安全問題，所以更棘手。但即使有這些問題，台電仍然堅持填海造地，毫不考慮評估其他替代方案，令人遺憾。

更麻煩的是四接之後，未來還將有五接、六接、七接等天然氣接收站開發案，也都同樣有複雜的環境生態衝擊問題，可能面臨的抗爭似無可避免。當然，工商業對用電的需求十分殷切可以理解，而為了能源轉型的目標，穩定的天然氣供應也十分重要。但是，我們難道沒有一勞永逸的方案嗎？

筆者熟識的某位航運專家，曾建議引進北歐發展成熟的「無碼頭接收系統」，似乎可提供台電及執政當局參考。該方案不必建固定式的接收站，僅藉由移動式接收平台，即可將天然氣自載運船經由浮動柔性軟管傳輸到岸上。由於無固定式基礎設施，可避免對環境生態造成的負面影響，當然也不必做環評，更不致妨礙船舶進出。是除確保航運安全外，兼顧能源、環保要求的方案。尤其是在ＡＩ世代，更可能隨時因應海象、天候的變化，快速調整傳輸管路路徑，比固定式接收站更具機動彈性。

天然氣接收站的隱憂是，現在中共戰機、艦艇動不動就繞台，未來也可能射飛彈造成船舶無法靠岸，對台海作局部封鎖。固定式設施可能成為共軍攻擊的目標，所以環團在這方面的擔心，也不能完全視為杞人憂天。

三接是頭已經洗了，不能不剃；四接以及未來的五接、六接等，應可重新評估。現在的經濟部長、環境部長都是來自民間，應可跳脫傳統思維，勇於接受新方案。

建議經濟部以及台電、中油在未來的攻防中，除環境、能源等專家外，也可同時請教海洋航運專家的專業意見，能以更開放的態度，將各種可能的替代方案納入評估。讓我們的能源轉型能順利推動，以達到二○五○的淨零排放目標。