洛杉磯大火省思／傷害土壤 另一個地球浩劫

加州洛杉磯大火肆虐的天災，震驚全球，見識地球氣候浩劫的威力。二○二三年甫破高溫紀錄，二○二四年再度刷新，讓人擔憂時代的巨輪一天比一天滾動得更快，吾人值得暫停片刻來省思：人類在第一個「氣候浩劫」時期中，是否又默默滾動、再製造地球的第二個浩劫呢？那是什麼浩劫？

人類的四大依賴要素是：陽光、空氣、水、土壤，缺一不可活。

空氣：四大要素中，空氣是第一個受害者，因為空氣是四大要素中最單純系統，其緩衝及自淨能力亦最低，人類文明發展的副產物─溫室氣體，釋入空氣中難以眼睛察覺。因此，累積上百年的空氣汙染，引發第一個地球病徵─氣候暖化，直到現在嚴重的極端氣候、災難頻傳，地球上許多地方正遭受氣候變遷的苦難：乾旱、火災、洪水、暴風等，一天比一天嚴重，人們無語問蒼天。當年可有人想到燦爛的工業革命後，會有今天嚴重的氣候浩劫嗎？這就是文明發展債留子孫最明顯的印記。

陽光：陽光是生命能量的根源，取之不盡、用之不竭。人類雖然很難去破壞太陽，但陽光會受到雲霧及塵土的遮蔽。未來會引發大量雲霧或塵土的原因，是在極端氣候非常嚴重時，增加更多水的蒸發作用，導致水循環加速，增加雲霧使陽光受遮蔽；或導致陸地乾旱及火災，加速陸地裸露，經由強風颳起乾燥地表上的塵土，陽光不足的問題就會發生。

水：人類以淡水為生，淡水是來自水循環降水及陸地的儲存，基本上是由水蒸發後的雲層凝集而成的雨水，極端氣候下，季節降水過多或過少，導致嚴重缺水、乾旱、洪水等問題。文明的產物汙染水，直接影響人類健康，或汙染農業灌溉水，造成食物安全問題。

土壤：地球的皮膚就是土壤，土壤是人類生存的資源，是作物的母親。陸地的土壤是有限的資源，土壤流失容易察覺，但土壤的內在問題卻不容易察覺。聯合國表示全球土地已有三分之一的面積被侵蝕、因養分枯竭或其他原因而退化，尤其極端天候傷害土壤更為嚴重。現代農業採用高效的化學肥料及化學農藥，長期或過量施用，導致土壤養分不平衡或過量，進而引發土壤酸化、鹽化、微生物生態失衡與生物多樣性降低；作物對抗病蟲害的能力不足，又加劇農藥及肥料施用，產生惡性循環，導致嚴峻的糧食安全問題。

綜上所述，人類已默默滾動、再製造地球的第二個浩劫，土壤遭受化學農用物質及汙染物的殘害，如同空氣汙染已近百年，只是土壤的緩衝能力較空氣大，呈現問題會慢一些，屆時全球又要發動「土壤峰會」來挽救了，但土壤的浩劫更難補救！

人類製造地球的浩劫，筆者身為農業科學家要大哉問：人類是地球的害蟲或益蟲？人類是與地球共生或寄生呢？人類已經製造第一個浩劫了，能不再製造第二個浩劫嗎？科學家一定回答：可以！方法都有了，只是要做或不做的選擇而已。以氣候變遷的前車之鑑，今天不做，明天會後悔！