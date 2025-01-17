第三人生大學 定位為何

教育部將啟動「第三人生大學試辦計畫」，旨在提供中壯世代結構化且彈性的學習模式，初步將有卅八所大學參與，預計第一年可招上千名學生。

所謂的「第三人生」（the Third Age）概念迄今並無完整定義，僅泛指跨過五十五歲後的人生轉折期。相較於年幼在校學習階段之「第一人生」、投入職涯且有家計負擔之「第二人生」、年老瀕臨死亡之「第四人生」，唯有此時方有餘裕，認真思考人生下半場的生活方式，可謂其「生命之冠」（crown of life）階段。

然而，看到這項嶄新計畫的初步規畫後頗感喜憂參半；喜的是，面對台灣社會即將到來的人口結構巨（劇）變，教育部終於準備釋放高教資源，從傳統的菁英、知識傳授、專業養成內涵，逐步邁向開放式、與日常生活相關且符合現代公民成長所需；憂的是，台灣高等學府、尤其頂尖大學，除少數曾經開設相關課程，如成人教育、高齡醫學，一向鮮少關心、也未曾關注中壯世代，遑論更為年長者可能企望學習的諸多議題。

如今教育資源將釋出，各大學準備妥善了嗎？其所轄各院系的課程來得及善加調整，以回應中壯世代的需求嗎？甚者，各大學是否瞭解中壯世代的學習動機為何？

台灣的終身（社會）教育委之「社區大學」辦理，自上世紀九十年代末期，即已開始推動並深耕逾三十年矣，對提升中高齡、尤其退休人士的終身學習深具貢獻。如今教育部規畫的「第三人生大學」若有意鼓勵現有大學廣為招納中壯世代學生，其目標對象與社區大學的現有學生群顯有深度重疊，未來要如何爭取獨特且優秀的生源呢？

以高中畢業生為主的大學教育，內容上屬「就（專）業導向」，少數通識教育也係以年輕人的生命教育為課程設計核心。「第三人生大學」的課程設計，是否仍定位在「就（專）業取向」，以便讓中壯世代取得學位後重返職場？其又將如何與現已廣為設置的「碩士在職專班」（含EMBA）區別？

由此觀之，「第三人生大學」左有「社區大學」為潛在招生競爭者，右有「碩士在職專班」可能與規畫相近，「腹背受敵」下如要走出一條康莊大道，勢必得仔細規畫。

何況，台灣還有久以「成人繼續進修教育」為宗旨的「空中大學」，長期提供終身學習與遠距教學，並授予正式學位；「第三人生大學」如何與其區隔，前景無法令人樂觀。

在教育部目前規畫中，「第三人生大學」係「以『人生一○○素養』為核心」，涵蓋「社會連結」、「生涯轉型」、「全人健康」三個學習領域，其型態恰介於空中大學（社會連結）、在職專班（職涯轉型）、社區大學（全人健康）現有定位之間，未來發展如何顯現特色？

台灣將進入「超高齡社會」，「第三人生大學」有其前瞻意義，但目前規畫內涵與定位仍未明朗。教育部亟應提出白皮書詳述細節，並鼓勵各大學在現有資源下重新規畫與「第三人生」有關的教學方式、課程規畫、師資晉用管道，實任重道遠矣。