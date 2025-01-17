台為美扮刺蝟 勿忘烏克蘭教訓

台灣面臨多種安全威脅，其中兩大挑戰的風險最高：中國大陸日益明顯的武力威懾，美國以台制中並施壓大幅提高國防預算。隨著川普重返白宮，這兩大威脅更有可能交織激盪，將台灣安全推向前所未見的險境。

北京以台灣為核心利益，一面推動兩岸和平融合，一面也同步秣馬厲兵準備武統，近年來軍事意圖與能力快速增長。北京在蔡政府時期發動兩次環台大型軍演，賴清德就職七個月內，對岸卻已先後實施兩次圍台「聯合利劍」演習。上個月，中共在台海周邊舉行近三十年來規模最大的軍事演習，模擬武統奪台時第一島鏈布陣。

共軍依循「不戰而屈人之兵」之祖傳謀略，按照「首戰即決戰，奇襲與速決」戰略指導，透過「訓、演、戰」的轉換設計，展現於每天的機艦擾台。去年全年，戰機與飛行器闖入台灣防空識別區達三○七五架次，其中一四七二架次逾越海峽中線，刷新歷年紀錄。

兩岸相對軍力差距逐年擴大，台北明顯無法單獨保台，台海安全倚重美國助力，但是天下沒有白吃的午餐。川普不僅從未承諾出兵，還放言台灣要付保護費。他與核心要員多次表示，台灣應提升防衛預算到GDP的百分之五、甚至百分之十。

台灣如果唯美是從，將重擊政府其他預算分配，民眾未蒙其利反將先受其害。今年國防預算六四七○億台幣，GDP占比為百分之二點六。若提升至百分之五或百分之十，將是一兆二千四百餘億或兩兆四千八百餘億元；中央政府編列年度歲出總預算共計三兆一三二五億元，國防經費將占四至八成！社福、教科文與經濟發展等項目經費勢必全面遭受嚴重擠壓，對台灣近、中、遠程發展將產生致命後果。

國防預算占比究竟多少才算適切？世界頂尖學者專家都難說個準確，但不可違反常識判斷。軍事預算主要依據安全威脅衡量；安全威脅升高，國防支出應提升，反之軍事費用也可酌減。

然而，國安團隊近年不斷增加國防預算，卻疏於積極嘗試有效降低安全威脅。甚至，台灣被視為全球最危險的地方，美國智庫連續八年將台海危機列為世界一級風險。國防預算升高，台灣卻愈不安全，民眾怎能不心生疑慮？台灣當前美、中、台政策及戰略思考，顯然存在嚴重問題。

當前兩大危機交互激盪，威脅台灣安全，這又是中美強權對抗最激烈且關鍵的角力樞紐。北京對台向來和戰並用，台灣其實仍然可循對等立場找到緩和情勢的著力點。華府對台一貫基於美國利益實行戰略模糊，台灣在配合美方打造自己成為刺蝟島時，實不宜忽略烏克蘭經驗教訓。

常言道，危機由危險與機會組成；如果有其他多種政策選項，台灣優先不致成為空談，還可掙得戰略迂迴空間。中美雙方知道台灣有選擇的彈性，也就不能全然予取予求。