以哈停火 能持續多久

二○二三年十月七日，哈瑪斯跌破眾人眼鏡對以色列發動越境襲擊，造成超過一千人身亡，另有兩百多人成為人質。以色列隨後展開摧毀哈瑪斯的軍事行動。以哈廝殺過程中，還有黎巴嫩真主黨介入戰爭，以色列也不留情將真主黨擊潰，真主黨的挫敗更成為敘利亞阿塞德政權崩潰的原因之一。

同際，伊朗和以色列間的直接交火削弱了伊朗的力量，對伊朗的防空系統造成了沉重打擊，最終導致伊朗所謂的「抵抗軸心」聯盟及其代理人網絡被摧毀。前述背景使哈瑪斯漸落下風、備感壓力，復因美國川普施壓雙方且登基在即，促使經歷十五個月的以哈戰爭迅速達成停火及人質釋放協議。

這項協議始於去年五月，隨後在七月重申，拜登也對以色列的內唐亞胡施壓，卻遭拒絕。隨著協議消息的傳出，人們正歡呼雀躍；遲來的停火能阻止殺戮，但持續了一個多世紀的衝突卻難換來永久的和平。衝突是否再起，端視四十二天後單方面是否毀約，其中幾個摩擦點值得注意；其次則是須關注內唐亞胡地位的轉變，及未來和川普的互動。

首先，促使以色列與哈瑪斯簽署協議，主要有兩個原因：其一，好大喜功的川普，強調上任後有能力解決國際紛爭，強烈要求內唐亞胡停戰，至少先解決一場國際危機，再騰出手來與普亭處理烏克蘭問題。其二，內唐亞胡之前押寶川普獲勝，現川普即位，他在新政府裡將有許多朋友可依靠，遑論他目前在中東地區地位強大，鑑此，內唐亞胡願意給川普面子。

內唐亞胡已經敗部復活、甚至轉為贏家，開啟第三任期，但面對川普的不可預測，特別是在兩個問題上，內、川二人不見得合拍。一是沙烏地阿拉伯加入亞伯拉罕協議，要求的親巴勒斯坦條件｜兩個國家；二是該如何在核問題上對待伊朗，與之談判？還是轟炸核設施？川普不願見到戰爭，內唐亞胡願意屈從？

另一方面，以哈停火協議的摩擦點不少，隨時會擦槍走火。其一，是停戰協議的期限，以色列僅鍾情於停火，因顧忌哈瑪斯再度構成威脅（就像在敘利亞發生的那樣），或像二○二三年十一月另一次停戰一樣，以色列隨時須重啟戰鬥，哈瑪斯卻屬意結束戰爭。其二，以色列要求軍隊繼續駐紮在加薩走廊南部拉法地區七百米範圍內，方便武器和其他物品進入。實際上，以色列的要求是為了滿足政府內以「安全」為由反對該協議的派系利益。最後，當然是以色列堅持對巴勒斯坦囚犯名單擁有否決權，不願交換一些著名的巴勒斯坦人物。

整體而言，以色列氣勢正焰，哈瑪斯面對川普基於恐嚇的出手，敵對局勢應可緩和。欲觀察整盤棋局，外部需要加入川普、伊朗、沙烏地阿拉伯的互動，內部則有以色列極右勢力虎視眈眈；遑論普亭是否會趁勢幫伊朗、沙國助拳，當成籌碼，在在都是影響以哈停戰能持續多久的因素。