司法該是放牛鯊撈米蝦的工具？

新竹市長高虹安因於擔任立委期間涉及詐領助理費，遭台北地院判處七年四個月有期徒刑。高等法院近來以立法院組織法第卅二條第一項，即有關立委助理費之規範欠缺法律明確性為由，依憲法訴訟法第五十七、五十九條，將本案停止審判並提起憲法訴訟。有關國會助理費長久以來之爭議能否因此了結，不得而知，卻已凸顯在法制規範模糊下，司法必然出現的歧異對待。

依立法院組織法第卅二條第一項，立法委員每人得置公費助理八人至十四人，由委員聘用，且由立法院每年編列每一立委一定數額之助理費及其辦公事務預算，公費助理並與委員同進退，更得依據勞基法為相關費用給付。而此條文最大的問題即是，到底誰是國會助理的雇主？因若雇主為立委本身，則助理費等同是對立委的實質補貼，就有較大的調配彈性；故若確為助理自願捐出的辦公室之公積金或零用金，只要非以人頭浮報薪資或加班費，且支出與問政有關，即便核銷時有些許誤差，仍因未意圖不法所有，致不該當貪汙治罪條例第五條第一項，即法定刑為七年以下有期徒刑之公務員詐領財物罪。

惟司法實務卻較傾向於助理費非屬立委的實質補貼，等同否定其雇主地位，使助理費用及加班費不能移作他用；即便薪資已入助理帳戶，且由其捐出為公積金，也易被認定是不樂之捐，甚或是立委的私人小財庫，致會碰觸到公務員詐領財物之重罪。

而衡諸現況，對於地方議員或者立委詐領助理費用，雖實有所聞，但有罪判決確定者，皆為地方議員；立委涉及之案件，幾乎在偵查階段，檢察官就為不起訴；而少數遭起訴者，如前立委吳成典，在第一審即判無罪，復經二、三審駁回檢方上訴而定讞。故去年一審遭重判的高虹安，算是少見之案例，也因此產生一個疑問，即立委與地方議員之助理費用，到底性質有無不同，致出現定罪比例之差異。

高虹安案實可分為兩個部分：前半段涉及是否浮報加班費，後半段則涉及助理所捐給辦公室的零用金是否用於公務。因一審判決開宗明義認為立委助理費非屬給立委的實質補貼，致對於助理是否有加班之事實，就必須一一核實查對，若有不符，無論金額多寡，也不論是否用於私人、甚或是辦公室支出，皆不妨礙公務員詐領財物罪之成立。

立委助理費僅有區區一法條為規範，致無可預測性。在具體個案明確下，既會出現相類似案件的不同對待，更會使同一案件在不同審級間來回，致使司法公正性受質疑。無怪乎，此次高院在提起憲法訴訟之理由最後感嘆，司法不應淪為放牛鯊而撈米蝦之工具。與其尋求憲法法庭一錘定音，不如由立法院盡速將國會助理法制化，以防杜此等費用成為民意代表之私庫。