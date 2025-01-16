產業與出口結構失衡 生活負擔愈來愈重 幸福2025盼賴總統加把勁

年貨大街萬頭攢動，看似景氣大好。財政部公布去年總稅收逾三點七兆元，超徵約五一○○億元，其中綜所稅、營所稅、證交稅和營業稅貢獻率高達百分之八十七，財政、經濟、金融也好似繁花錦簇；然而，春暖花開之中卻也寒流緊至，世上仍是苦人多！

台灣出口占ＧＤＰ總值的六成，是經濟繁榮的命脈。去年出口總額達四七五○億美元，年成長九點九％，創四年新高。但十二項主要出口產品中，資通訊成長百分之五十九、紡織成長百分之一點五及電機產品成長百分之一點四之外，其餘電子零組件、金屬、機械、運輸、光學、精密儀器、塑橡膠及其製品等九項都是衰退。而資通訊又占總出口的五成，產業和出口結構都明顯出現失衡的危機。

川普上任美國總統後，預計全球政治將更向右傾。台積電護國神山，加上輝達、聯發科、台達電等等ＡＩ相關產業的枝繁葉茂，固然帶動著全台股市、房市往上衝；但這些經得起川普殺手本能的功利操作嗎？賴總統恐怕不能太過靠勢，免得台灣被予取予求。沒錯，去年全台歲收超徵五一○○億，達三點七兆元；然而光僅國防費用，如果照川普要求的占ＧＤＰ的百分之五，縱使超收的全花光也還差二五○○億元，健保、勞保等社福開支豈不會遭到排擠？

通膨和薪資上漲幅度的反差愈來愈大，加上房價惡性飆漲，成為台灣年薪六十萬元以下的四百二十萬受薪階級的痛苦指數。國營事業主導的水、電、瓦斯、交通等費用的調漲，是帶動物價上揚的火車頭。去年工商業的電費分別漲了一成五至二成五，今年若台電二一○○億元的補貼被砍，勢必調漲一成以上；水價上漲四成、台鐵票價調漲二至三成，箭在弦上，瓦斯也在排隊等漲。都會區一碗二百元以下的牛肉麵已經難找，應景的年貨也上調二成售價。年年難過年年過，中產階級和以下的人們只能再安慰自己一下囉！

看完出口產業，再看內需市場的前景如何？觀光、住宿和餐飲，因兩岸關係的已讀不回，加上新冠疫情衝擊，陷入「慘業」已經三、四年，連帶著百貨、食品、圖書、文創和教育等產業也久經困頓。瞻望可預見的將來，因地緣政治的操弄，也難撥雲見日，相關從業人員可能得繼續緊勒褲帶，等待賴總統和他的執政團隊把心放在苦民所苦上。

春節上香，大家都祈禱國泰民安、風調雨順。股市、匯市和房市，是民生福祉的三大市場，可惜近年它的天平已經嚴重傾斜。大樓愈蓋愈高，人民卻離上帝愈來愈遠；股價愈炒愈高，貧富差距卻愈來愈大；匯率愈來愈跌，利率卻愈調愈高，生活的包袱則愈來愈重。總統啊！蛇年到、福氣來，許台灣人民一個幸福的二○二五年吧。