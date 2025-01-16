尹錫悅遭逮 前路坎坷

該來的一定會來。這句話曾流行了一陣子。昨日凌晨四點開始，南韓各媒體聚集在總統尹錫悅的官邸外。因為，警方與南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）與警察廳已通知，逮捕尹的行動於凌晨五點展開。主要原因是，第一次逮捕受挫後，公調處與警方受到各界嚴厲批評，此次不得不痛下決心，只許成功不能失敗。

其實，日前總統辦公室秘書長鄭鎮碩已向公調處與警方公開喊話，逮捕尹錫悅不准戴上手銬，並且尊重總統身分給予一定的禮遇。

昨日尹錫悅的律師團與公調處和警方交涉後，尹錫悅沒戴手銬，在安全人員與警車開導下走出大門，如願受到禮遇。

尹錫悅為自己宣布的戒嚴付出極高代價。自總統警務處長接受調查三次後主動離職，隨後隨扈人員也對忠誠於總統失去信心，甚至準備打包。尹錫悅在預錄談話中表示，雖對公調處與警方的傳訊不滿意，但不願看到隨扈與警方衝突發生流血事件。對於戒嚴，尹錫悅仍堅持是總統職權，沒有丁點悔意。

韓國憲法法院於十四日首次開庭舉行辯論。由於尹錫悅以人身安全理由拒絕出庭，因此，開庭四分鐘就草草結束，尹錫悅日前所講的「絕不迴避政治與法律責任」，成了謊言。尹錫悅的律師認為憲法法院新任法官鄭桂先有不公之嫌，因此要求鄭法官迴避，卻被憲法法庭駁回。

戒嚴給了在野的共同民主黨主席李在明加分。民調顯示，李在明不僅遙遙領先執政黨國民力量黨的所有潛在總統候選人，並且在韓國人最信任的蓋洛普最近民調亦顯示，李在明的支持度達百分之三十七，以目前局勢來說，李在明當選下屆總統的機率頗高。

李在明的問題是仍有法律訴訟正在進行中，使其仍然無法放下心。一方面，國民力量黨咄咄逼人，敦促高等法院對地方法院已判決李在明違反選舉法盡速判決，法院的判決訂於三月初出爐，希望判決阻擋李在明的總統夢成真。

也就是說，當前的李在明與尹錫悅都成了法官的壓力。然而，尹錫悅對憲法法院法官懷抱的一絲希望愈來愈渺茫，因為，在已被起訴的多名軍方將領的起訴書中，顯示檢方已獲得不少證據，尹錫悅就是戒嚴的領軍禍首。

美國候任總統川普的就職典禮將於二十日舉行，國民力量黨的國會議員已有多人受邀觀禮，共同民主黨方面也決定參加國會外交委員會的朝野七人慶賀團共赴華盛頓。因為，川普在競選期間不僅屢次點名金正恩示好，也有信心能解決北韓核武問題。

在南韓國內混亂之際，美國國務卿布林肯訪韓，與南韓外交部長趙兌烈舉行氣氛融洽的會談，美國不得不再次向南韓公開保證安全。另外，美國也已派出國務院負責北韓業務的韓裔美籍約翰．尹暫時代理駐南韓大使，以免這段重要時間出「意外狀況」。

沒想到，就在布林肯與趙兌烈熱烈擁抱、依依不捨之際，金正恩卻送上兩次「飛彈大禮」。因此，美國一時半刻也不能放鬆對朝鮮半島安全的重視，美國雖對尹錫悅戒嚴不滿意，卻也憂慮李在明上台後會走上反美的文在寅外交路線。

不可否認，今日南韓混亂的戒嚴政局，完全是尹錫悅一人所造成。昨日南韓警方偵詢尹錫悅一整天，並且要在四十八小時內決定拘留與否，尹錫悅的總統職位恐將不保。這次事件值得台灣學習的是，在法律面前人人平等，就連總統也不例外。