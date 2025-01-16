加州大火 見韌性城市重要性

二○二八年奧運會主辦城市洛杉磯爆發駭人火災，災情蔓延引發全球關注。狂風和乾燥因素助長火勢，燒毀了數萬英畝土地，造成數十萬人被迫撤離家園。燒毀面積超過半個台北市，造成至少廿四人命喪火窟，財務損失初步估計上調至二五○○億美元，超過一萬二千多幢房屋焚毀，也讓房產價值數百萬美元的高級社區淪為廢墟。更殘酷的是，在二○二○年至二○二二年間，保險公司拒絕為目前正受大火威脅的五十三萬餘戶洛杉磯居民的房屋續保，受災戶恐要獨自承擔巨額損失。

川普痛批州長無能，並以「紐渣」來稱呼加州州長紐森。川普並呼籲紐森應即刻前往北加州，打開北水南調的總水管，讓水流入乾燥、缺水且陷入燃燒的南加州，而非讓水流入太平洋。川普表示在他第一任期內簽署了一項備忘錄，抽取加州最大河流交匯處「沙加緬度—聖荷昆河三角洲」的水，分配給中谷地區和南加州的居民，但這項做法當時遭到紐森強烈反對，理由是這項政策會對環境造成負面影響，危害瀕危的「三角洲銀白魚」。但川普則認為，為了保護魚類而阻礙水資源的調配利用，讓消防栓缺水而影響救災並非明智之舉，他要求加州州長馬上下台，風暴隨著野火愈演愈烈。

總部從加州搬遷到德州的特斯拉，其執行長馬斯克也加入戰局，批評加州過度保護瀕危物種，導致防災減災措施皆無法落實。馬斯克認為需要設置防火隔離帶、清理房屋周邊的灌木叢、確保水庫蓄滿水，但加州政府卻囿於生態保護和環境法規，導致什麼事都不能做，造成今日重大災害。加州自二○二○年起，新建的三層樓以下獨棟房屋或公寓須裝設太陽能板，太陽能光電板火災比傳統火災更危險；火災發生時，不論是白天的陽光或是黑夜的火焰照度，皆使得光電板持續發電，這意味著無論白天黑夜，若民眾直接以灑水滅火，或踏進太陽能光電板火災現場，都存在觸電的風險，使得救災雪上加霜。

加州一把火，燒出推動台灣韌性城市的重要，如何讓台灣城市擁有「低脆弱度」與「高回復力」實值得思考。低脆弱度指的是較不易因衝擊而受害，高回復力指的是受到衝擊後可以迅速恢復。韌性城市強調的是與風險共存，災害的風險不可能完全避免，但是藉由韌性城市的推動，可以降低災害的衝擊，並能夠較迅速從衝擊中復原。

台灣也常受極端氣候強降雨事件的威脅，在規畫上應具「包容性」與「整合性」，包括思考災害發生的歷史及特性、災害潛勢情形、規畫城市防災避難場所及設施；設置隔離帶、流域型蓄洪及滯洪設施。

針對救災路線、火災延燒防止地帶等措施進行規畫及檢討，並調整土地使用分區管制。

防災策略的首要步驟就是「不要讓火災發生」，需透過各種宣導及防範。新的技術手段如無人機、ＡＩ、即時數據監測系統的應用，可為野火監測和應對帶來革命性的變化。如何努力減低台灣城市可能的災害，避免火災危及市民生命及財產的安全，實值得台灣執政當局思考與借鏡。