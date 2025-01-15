聽新聞
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／AI時代的工具人

聯合報／ 林一平

未來ＡＩ似乎將取代許多白領階級的工作。然而，有一項專長，ＡＩ不容易取代，那就是工具人（handyman）。從基本維修到複雜的翻新工程，工具人能執行多樣化的藍領工作，而用ＡＩ機器人來取代的成本過高，並不具經濟效益。

我旅居美國時，工作之餘還需忙著住家的維護。春天要鋸掉過高的樹木，並為破損的車道鋪柏油。夏天，我需親手推割草機在半公頃的斜坡上割草，秋天則掃落葉，冬天要剷雪。這些事全都靠我自己動手，親力親為。回到台灣在交通大學任教時，看到學校的總務處同仁在割草，總覺得他們技術仍有改善空間，忍不住想捲起袖子，親自示範如何進行大面積的修剪草坪。

我算不上工具人，我的美國鄰居Bob才是真正的工具人。某年冬天下雪時，我的車因打滑撞上路肩，後車軸縮進去三英寸。Bob帶我去廢車場找來同型的後車軸，並在他家的車庫裡將車吊起，幫我更換車軸。

在美國，我也曾試圖入境隨俗，想成為工具人。然而，當Bob告訴我，我家的屋頂已老舊，需要更換屋瓦時，這實在超出我的能力範圍，只能放棄。雖然無法成為真正的工具人，我心中始終崇拜這種動手的精神。最讓我敬仰的工具人是卡佛（George Washington Carver;1864-1943）。他是大學教授，但會直接到農地教導農民，並親自動手製作出兩百多種花生製品。這種實幹動手的精神，是ＡＩ無法取代的。

工具人的歷史可追溯至中世紀，當時工匠和勞動者經常受聘來完成各種任務。他們的技藝高超，經常參與建築物的建造、修理與維護。到了十九世紀，工具人的角色發生了轉變，他們仍提供木工和灰泥服務，但也開始涉足油漆、管道和電工等零星工作。隨著服務範圍的擴大，對工具人的需求也不斷增長。

到了一九五○年代，現代工具人應運而生。當時美國家庭對維修與保養服務的需求激增，特別是隨著嬰兒潮一代開始成家立業，他們需要工具人來維護房屋。工具人所使用的工具和材料也變得更加先進，電動鑽頭和鋸子取代了傳統的手動工具，石膏板和乙烯基外牆板等現代材料也開始應用於家庭維修和翻新。

如今，隨著互聯網的發展，工具人的角色再度轉變。許多工具人透過線上平台提供服務，使客戶可以輕鬆找到適合的專業人員來處理各種需求。隨著「自我動手」（ＤＩＹ）風潮的興起，更多人想自助來完成家庭維修和翻新工程。許多工具人擁抱了這股趨勢，開始提供線上教程和建議，幫助屋主們自己動手解決問題。

在ＡＩ時代，工具人仍將是不可或缺的資源，成為家庭和企業維護中重要的一環。擁有真正的技術與真正的雙手，工具人擁有ＡＩ無法取代的手工技藝（Real Skills, Real Hands: Handymen Do What AI Can't）。（作者為前科技部代理部長）

材料 美國

延伸閱讀

車子轉一圈！議員林亮君國道驚悚車禍 後車高速追撞影片曝光

MLB／競爭洋基內野空缺！工具人「魷魚」簽小聯盟約回鍋

MLB／大谷翔平親自出面 金慧成壓線簽約加盟道奇

MLB／暗諷大谷「沒料」！紐約嘻哈傳奇：索托領的比那個日本傢伙多

相關新聞

美AI晶片管制 台反思契機

拜登政府於一月十三日推出新的ＡＩ晶片管制規範，旨在限制先進ＡＩ技術的外流，確保其國家安全及科技領先地位。此舉不僅影響全球...

擺脫抗中標籤 為台灣觀光加值

報載春節前夕，各主要觀光景點旅館訂房率慘不忍睹，平均訂房率跌破四成，近期花蓮訂房率也只有二十一％，是全台倒數；遭逢國旅寒...

AI為傳統教育注入活水

閱讀十二日洪蘭教授「ＡＩ時代背古文的意義」一文，如醍醐灌頂。「背誦經典文章是否已然過時？」這個命題的核心，並非要否定記誦...

嘆這個反智的民粹社會

美國洛杉磯的一場大火，燒出了一個反智社會的「民主假像」。從水權私有化，到消防栓無水可救火，在在都顯示這是一個反智的民粹社...

盼賴總統 效法經國先生執政理念

十三日是賴總統勝選一周年，同時也是故總統經國先生逝世卅七周年。賴總統在一年前的當選演說中提到，內閣組成將不分黨派、用人唯...

立委與議員助理費案 豈能二判

一月初，台灣高等法院因前立委高虹安使用助理費涉嫌貪瀆案聲請憲法法庭判決，再度引起各界對立法助理費機制的重視。由於現行中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。